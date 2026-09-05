Firarròs cumple once ediciones como escaparate de la oferta gastronómica de Sueca

El Paseo de la Estación de Sueca acogerá, del 11 al 13 de septiembre, la tradicional feria de tapas y degustaciones dedicadas especialmente al arroz, Firarròs, que este año cumple su undécima edición consolidándose como una cita ineludible para los amantes de la gastronomía local y tradicional. De hecho, la feria tiene como objetivos, entre otros, promover y difundir la cultura del arroz y su importancia gastronómica, agrícola y cultural; poner en valor los productos agroalimentarios de calidad elaborados en Sueca y su entorno; impulsar la gastronomía local y fomentar el consumo de los productos de proximidad; dinamizar la actividad económica del sector de la hostelería y la alimentación; y potenciar el atractivo turístico de Sueca, favoreciendo la participación tanto de la población local como de los visitantes.

Esta nueva edición de Firarròs ha sido presentada este viernes por el alcalde de Sueca, Julián Sáez; la concejal de Turismo y Comercio y responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Teresa Ribes; y el coordinador del evento, Carles Galletero. Teresa Ribes ha explicado una de las novedades de este año, como es la introducción de la figura de un coordinador y encargado de la difusión de la feria, y ha animado a la ciudadanía y visitantes a acudir a este evento tan especial para el municipio. Para Carles Galletero, Firarròs representa “la cuna de las tapas y la degustación de arroces, y una gran fiesta anual en homenaje al arroz”. El coordinador ha anunciado también la intención de consolidar el ‘firabus’, una iniciativa que se pone en marcha este año y que tiene como finalidad “atraer hasta Sueca a asociaciones y colectivos de otros municipios para que disfruten de nuestra gastronomía y conozcan nuestro municipio. Queremos ir poco a poco, añadiendo y consolidando todo lo que se ha hecho, porque conseguir que una feria llegue a 11 ediciones es muy importante”.

El alcalde, Julián Sáez, ha agradecido el trabajo de todas las personas que hacen posible Firarròs y ha alabado la consolidación de un evento “que emprende su segunda década con muchas ganas, adaptándose a la actualidad y a las nuevas formas de comunicación y difusión, vía influencers gastronómicos o a través del 'firabus', para conseguir que más personas vengan a disfrutar de nuestros productos, especialmente del arroz, en un fin de semana marcado por ese binomio perfecto entre Firarròs y el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que celebra su 65 edición más fuerte que nunca”.

Durante todo el fin de semana, ciudadanía y visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de recetas elaboradas con arroz, pero también con otros productos de proximidad que ofrecerán los establecimientos participantes. Al coincidir el evento el domingo 13 de septiembre con la celebración del 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, todos los stands de Firarròs ofrecerán también raciones de paella siguiendo la receta tradicional del certamen decano.

Los establecimientos participantes en esta edición son: Restaurante Sequial 20, Horno del Cristo, Carnicería Fina, Cuina de Mare, Amar lo fresco, Pequeñín, Madura Burguer, L’Hortamar, Shenlong Fusión, La Ambrosia Street, Gofres Party y Mas de Bon Dia.

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La inauguración de Firarròs será el viernes 11 de septiembre, a las 20 horas. El horario del sábado 12 y del domingo 13 será de 11 a 16 horas y de 19 a 23 horas. Además de las degustaciones a precios populares, la feria ofrecerá a los y las visitantes actuaciones en directo de la Societat Blues de la Ribera Baixa.