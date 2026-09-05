Un incendio de madrugada causa daños en dos vehículos y una vivienda en Sueca

Un incendio registrado alrededor de las 6.15 horas de esta pasada madrugada en Sueca ha provocado daños materiales en dos vehículos y en la fachada de una vivienda, en una jornada en la que la localidad celebra sus fiestas mayores.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y bomberos, que han intervinido para controlar la situación y evitar que las llamas pudieran propagarse a otros vehículos o inmuebles próximos.

Uno de los aspectos destacados tras el suceso ha sido la colaboración ciudadana, que ha resultado fundamental para alertar de lo ocurrido y contribuir a que los daños no fueran a más. La rápida actuación ha permitido contener las consecuencias del incendio en una zona en la que, además, se registra una importante afluencia de personas con motivo de las fiestas.

Noticias relacionadas

Por el momento se desconocen las causas del incendio. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar cómo se inició el fuego y esclarecer las circunstancias que rodearon el suceso. A pesar de los aparatoso del incendio tanto desde el propio consistorio como de la Policía Local se hace "una llamada a la tranquilidad" calificándolo como "un hecho totalmente aislado y muy alejado de las actividades festivas programadas con motivo de las fiestas mayores en honor a la mare de Déu de Sales".