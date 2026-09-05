El secretario general del PSPV en Algemesí se postula para tomar el relevo de Trenzano como candidato a la alcaldía

El secretario general del PSPV-PSOE de Algemesí y concejal en el ayuntamiento, Rafa Lluch, se ha postulado para encabezar la lista electoral en las municipales de mayo de 2027 y, casi con toda seguridad, tomará el relevo de la exalcaldesa y actual diputada en el Congreso, Marta Trenzano, como cartel electoral. Lluch ha confirmado su intención de concurrir a las primarias que designarán al candidato una vez la dirección del PSPV ha abierto este viernes el calendario en los municipios de más de 20.000 habitantes. No es previsible que encuentre oposición en este proceso si bien esa incógnita se despejará el próximo lunes a mediodía, momento en que se cerrará el plazo de presentación de precandidaturas.

Las agrupaciones de Algemesí y Alzira son las únicas de la Ribera que han quedado incluidas en el calendario de septiembre, si bien el proceso también parece expédito en el caso de la Ribera Alta tras el pequeño sismo registrado en julio con la designación del concejal y secretario de organización, Vicent de la Concepción, como aspirante a la alcaldía, después de que la secretaria general y portavoz municipal, Gemma Alós, se hubiera postulado públicamente. Alós optó por apartarse tras comprobar que no contaba con el apoyo de la dirección.

Por su parte, Rafa Lluch ha confirmado su intención de concurrir como candidato del PSPV a la alcaldía de Algemesí con el objetivo de “impulsar un cambio en el modelo de ciudad, dando la importancia que tiene a la transformación urbana, a la transformación económica y a la transformación ecológica” al objeto de preparar la ciudad para futuras emergencias como la dana sufrida en octubre de 2024 “o los veranos con temperaturas tan extremas” como el actual.

“También queremos darle la importancia que ha perdido en Algemesí nuestra lengua, con un departamento de Cultura que no está liderando ningún tipo de proyecto, y obviamente, quiero ser un alcalde que escuche realmente a la ciudadanía y tenga con ella un trato diferente y amable”, señala Lluch, en contraposición, señala, a la actitud del actual munícipe popular, José Javier Sanchis.

El aspirante asegura contar con el apoyo de los concejales y quiere contar también “con el respaldo de todo el partido”, por lo que ha decidido solicitar su apoyo “a antiguos compañeros, simpatizantes y personas que quieran apoyar el cambio”.

Lluch tomó las riendas del PSPV de Algemesí hace aproximadamente seis años y forma parte de la corporación municipal desde 2019.