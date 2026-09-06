Carlet inicia sus fiestas con diez días de tradición, música y celebración

Carlet ya vive el ambiente de sus Fiestas Mayores. Tras la tradicional subasta de palcos celebrada el pasado martes y la plantada de palcos de anoche en la plaza Mayor, la ciudad afronta los días grandes de unas celebraciones que, hasta el próximo 13 de septiembre, volverán a llenar las calles de tradición, música, cultura y actividades para todos los públicos.

El inicio de las fiestas reunió este viernes a centenares de vecinos en la tradicional plantada de palcos con las actuaciones del grupo Resilientes y Vicente Buitrón, que sirvió para dar el pistoletazo de salida al programa festivo.

Los actos centrales arrancarán esta tarde con el Pregón de Fiestas a cargo del periodista Julio Tormo, que recorrerá las principales calles de Carlet hasta el Ayuntamiento acompañado por las dos bandas de música de la ciudad, las comisiones falleras, la Escola de Tabal i Dolçaina, la Filà Pintarrafes, el Club de Gimnasia Rítmica Ciutat de Carlet, Carlet en Dansa y la Fundación Caixa Carlet. Ya por la noche, la Alameda del río Magro volverá a convertirse en el punto de encuentro de los más jóvenes con la Fiesta Joven y la actuación de Tumbalea Revolution.

El domingo llegará uno de los actos más representativos de las Fiestas Mayores con el desfile de Moros y Cristianos, protagonizado por la Filà Pintarrafes de Carlet. Las comparsas recorrerán las calles de la ciudad hasta el Ayuntamiento, acompañadas por la Agrupación Musical L’Artística y la Sociedad Unión Musical de Carlet.

El desfile de Moros y Cristianos es uno de los actos más representativos de la fiesta. / A. C.

El lunes será el turno de la presentación oficial de las festeras de 2026 ‘De Categoria’, seguida del concierto del grupo Bombai en la plaza Mayor, una de las grandes apuestas musicales de estas fiestas. Durante los días siguientes, el programa continuará con propuestas dirigidas a todos los públicos, como el almuerzo de las mujeres con la actuación de Óscar Tramoyeres, el tradicional juego del burro, el almuerzo de los hombres, el campeonato de truc, las partidas de pilota valenciana o las exhibiciones deportivas y culturales promovidas por el tejido asociativo de la ciudad.

Entre las novedades de esta edición destaca la recuperación del concurso de calles engalanadas, una iniciativa que pretende implicar al vecindario en la decoración de sus calles. A ello se suma un amplio calendario deportivo con torneos de pádel, baloncesto 3x3, petanca, ciclismo, ajedrez y otras disciplinas que completan una programación pensada para todas las edades.

Música y espectáculos

Las noches volverán a tener un protagonismo especial gracias a las orquestas, las verbenas y las discomóviles programadas. Entre las actuaciones más esperadas figura también el Gran Musical Infantil ‘Gisela’, mientras que la ludoteca nocturna volverá a ofrecer un espacio para los más pequeños durante varias jornadas festivas.

El viernes 11 tendrá lugar la solemne procesión de Santa María de Carlet. Por la noche se celebrará la tradicional Desfilada del Mantón de Manila, uno de los actos con mayor protagonismo de las fiestas. El sábado, la cabalgata de carrozas y comparsas volverá a llenar las calles de imaginación y color antes del concurso de disfraces y una nueva noche de música.

Las fiestas concluirán el domingo 13 con la solemne procesión en honor a Sant Bernat, María y Gracia. Como broche final, el castillo de fuegos artificiales, disparado por la Pirotecnia Crespo, despedirá diez días de celebración en los que Carlet volverá a convertirse en un punto de encuentro.