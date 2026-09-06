La Ribera se blinda con tanques de tormenta y balsas de acumulación contra las inundaciones

La Ribera está inmersa en una transformación sin precedentes de sus infraestructuras hídricas frente a la creciente amenaza de lluvias torrenciales y avenidas. La comarca ha sufrido más de cien desbordamientos documentados desde 1328. Las crecidas se han intensificado a partir del siglo XVII, debido entre otros, a cambios climáticos y depósitos aluviales del río Magro, destaca la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en un estudio. La vasta trayectoria de inundaciones —y especialmente la trágica dana de octubre de 2024— ha llevado a las administraciones locales, autonómicas y estatales a impulsar una red de proyectos que combinan la retención en origen, la laminación de caudales y el redimensionamiento de las infraestructuras de drenaje y que se articula a través de depósitos subterráneos en entornos urbanos, canales interceptores y zonas de almacenamiento natural aguas arriba para configurar un escudo protector que persigue tanto sacar el agua de los cascos urbanos de forma rápida como impedir su entrada descontrolada desde los ríos.

El canal interceptor de Alzira, finalizado en junio de 2024 y clave en la defensa de la ciudad es una de las infraestructuras ya operativas, cumple una función técnica doble: por un lado, recoge y canaliza rápidamente el agua que llega por diferentes barrancos y amenaza el núcleo urbano hacia el barranco de la Casella y, por otro, actúa como un inmenso tanque de laminación con capacidad de entre 40.000 y 50.000 metros cúbicos. La estrategia preventiva en Alzira se ampliará tras la inyección de 9 millones de euros de fondos FEDER este mes. El canal de Alzira "tiene doble o triple funcionalidad”, ya que “recoge el agua, la reconduce hacia el barranco de la Casella y el río, evitando que llegue a los barrios, y hace de tanque de tormentas cuando se cierran las compuertas si el barranco viene subido, y además se puede usar para pasear como Anell Verd”, explica el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez. El gobierno municipal busca “mejorar la capacidad de desagüe, ampliando el canal del barranco de la Casella a la altura de las compuertas".

Compuertas que regulan la salida de caudales del canal interceptor de Alzira al barranco de la Casella. / Levante-EMV

Paralelamente, Algemesí proyecta un gran tanque de tormentas de 44 millones de euros financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que está pendiente de licitación. Soportará episodios de 180-200 litros por metro cuadrado, duplicando la capacidad local al sustituir antiguos colectores por conducciones de hasta 1,5 metros de diámetro. Priorizará el vertido al Júcar, con un ramal de seguridad hacia el Magro. Además, incorporará un parque de laminación en superficie, que complementará los depósitos. El alcalde, José Javier Sanchis, ha explicado a Levante-EMV que este parque fluvial sumará entre "100.000 y 130.000 metros cúbicos más" de evacuación. Sanchis prefiere no fijar plazos exactos de inicio porque "es la más cuantiosa de todos los municipios y de todos los proyectos que se han presentado en todos los procesos de reconstrucción y que el Ministerio ha autorizado".

Por su parte, Sueca consolida su modelo de defensa con 8.550.000 euros de fondos FEDER asignados a finales de agosto para implantar su tanque de tormentas y una red separativa de colectores. Esta bifurcación evitará el colapso de la depuradora al independizar los conductos de aguas pluviales y residuales.

Aguas arriba, el Plan de Mejora de la Resiliencia del MITECO creará Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) en el Magro para retener caudales y proteger Algemesí. En Carlet, la CHJ ya proyecta la creación de reservorios en cuatro graveras colindantes al río y busca nuevos espacios en Montroi. Estas zonas complementarán la laminación del embalse de Forata, llenándose solo al superar cierto caudal para optimizar la reducción de máximos.

La estrategia también contempla ensanchar corredores naturales. El MITECO ampliará el cauce del Magro en la margen derecha en Algemesí unos 20 metros, elevando la evacuación de los 500 m3/s actuales a unos 750 m/s. En la confluencia del Magro y el Júcar se restaurará la Xopera con un efecto mitigador clave. Por último, está en fase de adjudicación la remodelación del río Barxeta en Carcaixent y su confluencia con el barranco de la Casella en Alzira por 14,8 millones. El proyecto incluye renaturalizar el cauce, ejecutar un cauce de alivio conectado al Júcar y construir una mota de protección en Carcaixent para minimizar el impacto de futuras danas o avenidas con periodos de retorno de hasta 500 años.