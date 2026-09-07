El Alzira y el Alberic arrancan la liga con sendas victorias por la mínima

La UD Alzira y el CE Alberic empezaron su camino en la Lliga Comunitat con victoria, por 1-0, sobre el FB Redován y el CFI Alicante. Los frajiverdes se impusieron con tanto del suecano Jero a los 9 minutos. Por su parte, el Alzira pasó de poder golear al Redován a sufrir para evitar el empate por parte del equipo de la Vega Baja del Segura.

Javi Pons formó con Xumi en portería; Leuko, Fluixà, Euse, Marcos Castells en defensa; Germán, Domi, Javi López, Traver, Iván Ferrer y Saba. Los azulgranas dominaron en el primer tramo de partido y los alicantinos ya empezaron a ver las orejas al lobo. A los ocho minutos Saba e Iván Ferrer tuvieron una doble ocasión y tres minutos después, este último remató por encima de la portería. Poco después lo intentó Traver a cuyo tiro Víctor sacó un gran pie. Pasado el cuarto de hora, el portero visitante volvió a hacer un paradón a cabezazo de Saba. Los alicantinos llegaron poco pero en el minuto 21 Xumi tuvo que estirarse para desbaratar el tiro de Elías. Poco más destacó de la primera parte, en la que ambos técnicos coincidieron que “el Alzira fue mejor”. “Estuvimos sólidos con centros y remates”, comentó Javi Pons.

A los cinco minutos del segundo acto, Saba y Euse remataron consecutivamente un córner y se señaló penalti que transformó Saba. Los redovanenses no querían volver de vacío y apenas había acabado de celebrar su gol el Alzira forzaron a Xumi a hacer un paradón espectacular. Al cuarto de hora, Pons -que tuvo que dirigir el partido desde la grada por sanción- sustituyó a Iván Ferrer y Traver por Charly y Aguilar, que pasó a la punta y Saba por detrás. Minutos después sería Marcos Castells el sustituido en el lateral izquierdo por Javi Martínez. Al filo del cuarto de hora para la conclusión Saba volvió a tener una buena oportunidad que remató fuera y en el 82 fue sustituido por Joan Sabater. El penúltimo fichaje, Aguilar, encaró por dos veces al meta visitante pero erró. Por el contrario, de nuevo el Redován obligó a Xumi a hacer otra gran parada.

“Llegamos cansados al tramo final. Ha sido una semana complicada en la que hemos perdido varios jugadores y otros como Traver, Castells o Javi López habían recibido golpes en los entrenamientos”.

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El segundo partido de liga se disputará el Domingo a las 18 h. en el campo del Tavernes del exazulgrana Carlos Sapiña. El Alberic visitará al Gandia.