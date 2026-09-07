El Castellonense logra una victoria de prestigio contra el UCAM Murcia en su debut en Segunda RFEF (2-1)

La UD Castellonense volvió a hacer historia en el día que debutaba en la Segunda RFEF. Batió en el Eliseo Pla a uno de los cocos de la categoría, el UCAM Murcia, por 2-1. El primer once lo formaron Company; Leche, Primi, Badal, Sergi García, Pulpón; Marc Álvarez, Misffut, Agus, De Pedro y Adama Sangare. Iñaki salió con defensa de tres centrales.

El inicio de partido no pudo ser mejor. A los ochenta segundos de juego se logró el primer gol de su historia en categoría interautonómica y, además, obra de un jugador local como Sergi García. El encuentro tuvo una primera parte con mucho ritmo, especialmente por parte de los locales que minutos después se quedaron a centímetros de rematar un centro desde la izquierda. Aunque el UCAM empezó a sacudirse el dominio, los ribereños tuvieron el 2-0 en el 18, por medio de Adama que se fue por velocidad y al acomodarse el disparo perdió el balón. Tres minutos después no fallaría Marc Álvarez con otro balón a la espalda de la defensa y batir a Álex Lázaro por arriba. De Pedro habría desatado la locura al filo de la media hora con un tiro cruzado que salió rozando el poste. Los universitarios empezaron a acechar el marco de Company y, de nuevo al filo del descanso, Pulpón puso un libre directo muy cercano al palo derecho.

La segunda parte fue otra historia. Los cambios realizados por Checa en el descanso con Carrillo y Mati Castillo por la derecha y Paco Torres el partido fue otro. Los azulones fueron los que crearon peligro. En el 9, Carrillo remató de cabeza un centro desde la izquierda. Aunque los murcianos lo intentaron no llegó el gol del empate para algarabía de la parroquia local.

El segundo encuentro de liga será el primer desplazamiento a Ses Illes. A Sa Pobla para jugar el domingo a las 12 contra el Poblense.