Las charangas de Alzira copan los primeros premios del concurso nacional de Cullera

La música de charanga ha tomado las calles de Cullera con la celebración de la primera edición competitiva del Concurso Nacional de Charangas de Cullera, una iniciativa impulsada por la falla Raval de Sant Agustí que, después de siete años de trayectoria, ha dado este año un paso adelante con la incorporación del formato de concurso.

La charanga 'Va de Bo', durante su actuación. / Levante-EMV

Las formaciones de Alzira fueron las grandes protagonistas de la jornada, al conquistar los dos primeros puestos de la clasificación. La charanga 'Va de Bo' se proclamó vencedora de esta primera edición, mientras que 'El Rellamp', también procedente de la capital de la Ribera Alta, obtuvo el segundo premio. El tercer puesto fue para 'El Becuadro', de Silla.

La charanga alzireña 'El Rellamp' al recoger el segundo premio. / Levante-EMV

La clasificación se completó con 'Llenya al Bombo', de Onda, en cuarta posición; 'Els Bufanotes', de Picassent, quinta, y 'Els Porquets', de Silla, que cerró la clasificación.

En total fueron seis charangas procedentes de distintos municipios de la Comunitat Valenciana las que participaron en esta primera edición competitiva. A ellas se sumó, fuera de concurso, 'Do Re Foc', la charanga de la comisión infantil de la falla Raval de Sant Agustí de Cullera.

La charanga de Silla 'Becuadro' obtuvo el tercer premio. / Levante-EMV

La cita comenzó el sábado por la tarde con varios pasacalles simultáneos que llevaron la música de las formaciones participantes por diferentes barrios de Cullera. Posteriormente, las seis charangas confluyeron en el Mercat Municipal, donde ofrecieron una actuación conjunta con la interpretación de «Caridad Guardiola».

El encuentro coincidió además con la celebración del Festival Tri Internacional de Rugby Inclusivo, lo que contribuyó a generar un destacado ambiente festivo en el centro de la localidad.

A partir de las ocho de la tarde comenzaron las actuaciones del concurso ante un numeroso público que siguió las interpretaciones y disfrutó del particular ambiente de las charangas.

El jurado estuvo formado por cinco músicos de reconocido prestigio y amplia experiencia en certámenes y concursos de ámbito autonómico y nacional. Fueron los encargados de valorar las actuaciones y establecer la clasificación final.

Con el cambio de formato, la Falla Raval de Sant Agustí pretende consolidar una actividad que ya acumula siete ediciones y convertirla progresivamente en un punto de encuentro para las charangas valencianas. La respuesta del público y la presencia de agrupaciones procedentes de distintos municipios han reforzado la apuesta de la organización por dar continuidad al certamen.

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El éxito de 'Va de Bo' y 'El Rellamp', ambas de Alzira, permitió además que la capital de la Ribera Alta tuviera un especial protagonismo en el estreno competitivo de un concurso que nace con la intención de seguir creciendo y ganar presencia en el calendario festivo y musical de la Comunitat Valenciana.