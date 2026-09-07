El colegio de Turís activa el protocolo de calor al registrar más de 32 ºC en sus aulas aún vacías

El CEIP Joaquín Muñoz de Turís ha activado el Protocolo por Altas Temperaturas tras detectar durante los días 2, 3 y 4 de septiembre valores térmicos superiores a los 32 ºC en diversas aulas y espacios de trabajo. Aunque todavía no hay alumnado en el colegio y las instalaciones están ocupadas únicamente por el personal docente y no docente que realiza las tareas de preparación y organización del curso, se han registrado valores que van desde los 29,2 ºC a los 32,4 °C en los dos aularios del colegio, lo que ha llevado al equipo directivo a activar el protocolo, tal y como establecen las directrices de la Conselleria de Educación. El centro, indican, “no dispone de climatización” y el calor registrado la semana pasada "dificulta garantizar unas condiciones ambientales adecuadas".

Entre las medidas preventivas aplicadas por el centro, se enumeran la "medición y registro de las temperaturas de las aulas", la "utilización de los ventiladores disponibles y ventilación de los espacios en los momentos más favorables", y el "control de persianas e incidencia solar". Asimismo, se ha establecido la "utilización preferente de los espacios más frescos disponibles", la "adaptación de las tareas y de las condiciones de trabajo en función de las temperaturas", y el "seguimiento de la evolución de las temperaturas y registro documental de la situación", todo de acuerdo con las instrucciones realizadas por el departamento autonómico.

La Conselleria de Educación emitió a principios del mes de junio unas instrucciones específicas a los centros educativos en respuesta a los reiterados episodios de olas de calor. Esta actualización del protocolo dotó a los colegios e institutos de una mayor autonomía para aplicar medidas organizativas excepcionales durante los meses de junio y septiembre, permitiendo la flexibilización horaria mediante la implantación de jornadas continuadas intensivas o el retraso en la entrada del turno de tarde. Asimismo, la normativa contempla la posibilidad excepcional de suspender la actividad lectiva si las infraestructuras no logran garantizar unas condiciones ambientales seguras, además de obligar a los centros a readaptar el uso de los espacios, limitar los esfuerzos físicos al aire libre en las horas centrales del día y adecuar el servicio de comedor para mitigar el impacto térmico sobre la comunidad educativa.

Ingreso de 14.000 euros

Asimismo, el pasado mes de julio, Educación ingresó cantidades en las cuentas de los centros educativos para la implantación de sistemas que ayuden a facilitar la climatización y el establecimiento de zonas de sombra. En el caso del CEIP Joaquín Muñoz el pago ha sido de 14.000 euros. “Queremos poner 'splits' en las aulas, pero aún no sabemos si podremos”.

El centro espera que el Ayuntamiento de Turís certifique si la instalación eléctrica está en condiciones para instalar los nuevos dispositivos. Según describen, el colegio dispone de climatización en algunos espacios: algún despacho, salas comunes, comedor y en los ocho barracones. No obstante, las aulas más antiguas no disponen de sistemas de refrigeración.

Preocupación por el inicio del curso

El centro expone una "especial preocupación ante el inicio de la actividad lectiva” este miércoles 9 de septiembre, momento en el que se prevé que las aulas se llenen con los escolares, "grupos de hasta 25 niños y niñas", con unas condiciones de ocupación muy diferentes de las actuales, en un contexto de calor intenso inusual para el mes de septiembre, según la AEMET.

La dirección del CEIP Joaquín Muñoz ha puesto estos hechos en conocimiento del Ayuntamiento de Turís, Protección Civil, la Policía Local, la Inspección Educativa, la Inspección de Trabajo y el INVASSAT. La notificación se acompaña de fotografías de los termómetros y documentación acreditativa. Solicitan a estas entidades la "valoración urgente de medidas adicionales que permitan garantizar unas condiciones adecuadas de temperatura, seguridad y salud para el alumnado y el personal del centro antes del inicio de las clases".

La reclamación del colegio de Turís se alinea con una de las reivindicaciones de la huelga del colectivo docente, con la exigencia de actuaciones para garantizar la mejora de las condiciones de climatización de los centros educativos. De igual modo, coincide con las peticiones canalizadas a través de las Asociaciones de Familias del Alumnado, FAMPA-València y la Confederación Gonzalo Anaya, que también han insistido en la necesidad de garantizar el confort térmico en las aulas, una demanda compartida por gran parte de los centros educativos en la Ribera.