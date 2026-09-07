El Nòdul Festival programa once espectáculos en cinco pueblos de la Vall del Xúquer

El festival cultural de la Vall del Xúquer Nòdul ha presentado la programación de su cuarta edición, que se celebrará del 2 al 4 de octubre en las localidades de Alcàntera, Beneixida, Cotes, Sellent y Sumacàrcer, que contempla once espectáculos de música y artes escénicas, entre las que destacan propuestas de proximidad, como los nuevos proyectos de Carles Chiner, “Animal Persona”, o de Carles Caselles, “Romàntic Dimoni”, aunque también tendrán cabida artistas de ámbito estatal como los catalanes la Ludwig Banda, Anna Andreu o Tarrae; los menorquines Anna Ferrer y l’Arannà o los aragoneses Isla Kume.

“Este cuarto año de Nòdul es, sin duda, el de su consolidación. Cada edición supone un reto mantener y superar el nivel artístico del cartel y el atractivo de la programación, sin perder la esencia del festival, pero pensamos que la de este año será una edición memorable, con grandes nombres de la escena actual. Presentamos una propuesta muy cuidada, que además cuenta con un altísimo porcentaje de formaciones femeninas y espectáculos que emocionarán”, ha explicado la alcaldesa de Alcàntera, Lorena Igual.

Nòdul no es solo un festival, sino un proyecto a largo plazo para dinamizar los pueblos de la Vall del Xúquer “y cambiar la forma de concebir la cultura en los pueblos pequeños”, destacan desde la organización.

La programación de esta cuarta edición de Nòdul empezará el viernes 2 de octubre en Sumacàrcer con la actuación del quinteto internacional Xaloq, a las 19,30 horas, en el Palau dels Comtes d’Orgaç, con una propuesta que reinterpreta las melodías tradicionales valencianas.

La jornada del viernes continuará en Sellent. El Anfiteatro acogerá a las 22,30 horas el concierto de ‘Animal Persona’, el proyecto solidario de Carles Chiner, que inicia una nueva etapa artística con “Bestiari”, un trabajo íntimo y de sonoridad clásica que explora las fragilidades contemporáneas a través de metáforas animales. A medianoche será el turno de la Ludwig Band, una de las formaciones destacadas de la escena catalana actual, que llega a la Vall del Xúqujer con “Pel barri es comenta”, su quinto disco.

El sábado 3 de octubre comenzará en Sumacàrcer con Marez Danza, a las 12 horas, en la Plaça de l’Ajuntament. La compañía valenciana acerca el flamenco y la danza española a la creación contemporánea con espectáculos que incorporan también influencisa de las artes visuales, el cine y la literatura. A las 13 horas, el Palau dels Comtes d’Orgaç acogerá el concierto de Doña Manteca, una propuesta musical de fusión y con mucho ritmo latino para completar la jornada matinal.

Por la tarde, Cotes tomará el relevo con Terrae, a las 19,30 horas, en la Plaça de l’Església. El dúo formado por Andreu peral y Genís Bagés construye una propuesta que combina voces, percusión, sintetizadores, ‘loops’ y samplers para actualizar la tradición musical de les Terres de l’Ebre con un diálogo entre pasado y futuro.

El festival continuará por la noche en Alcàntera, con el dúo musical de pop electrónico experimental L’Arannà, a las 22,30 horas, y “Romànic Dimoni”, a medianoche, ambas actuaciones en el Cinema d’Estiu.

Nòdul continuará el domingo 4 de octubre con el proyecto de los músicos de Zaragoza Laura Sorribas y Andrés Campos Isla Kume, a las 12,30 horas en la Plaça de l’Església de Cotes, una propuesta que pondrá el punto final al a programación matinal con una reinterpretación del folk ibérico desde la electrónica.

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Por la tarde, Beneixida acogerá dos propuestas en l’Església del Rosari que cerrarán esta cuarta edición del festival: Anna Ferrer, a las 18,30 hras, y Anna Andreu, a las 19,30.