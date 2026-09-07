La cullerense Núria Aparisi asume el mando en la agrupación comarcal de los jóvenes del PSPV

La cullerense Núria Aparisi es desde este domingo la nueva secretaria general de Joves Socialistes Ribera del Xúquer, tras la celebración del congreso comarcal de la organización, que tuvo lugar en Cullera. Aparisi afronta esta nueva etapa al frente de la organización juvenil socialista con el objetivo de reforzar su presencia en los municipios de la comarca y reivindicar un mayor protagonismo de la juventud en los espacios de decisión política.

Uno de los aspectos destacados de la nueva ejecutiva es su composición, ya que el 61 % de sus integrantes son mujeres, una circunstancia que Aparisi reivindicó durante su intervención como una muestra del compromiso con la participación y el liderazgo femenino.

“La generación de diamante”

En su discurso, la nueva secretaria general definió a los jóvenes actuales como «la generación de diamante», una generación a la que, según señaló, se le pidió que estudiara, se formara y trabajara duro para alcanzar un futuro mejor, pero que al llegar a la edad adulta se ha encontrado con «alquileres que nos ahogan, salarios que no permiten independizarnos y una emancipación que se ha convertido en un privilegio».

Aparisi defendió, sin embargo, la capacidad de esta generación para afrontar las dificultades y puso como ejemplo la respuesta de los jóvenes durante la dana, cuando, según destacó, «sin recursos, sin medios, pero con una cosa que nos sobraba: la voluntad», salieron a ayudar a los afectados. «Esa voluntad es la que tenemos que poner al servicio de la política», afirmó.

La dirigente juvenil reclamó asimismo un papel activo de los jóvenes dentro de las organizaciones políticas. «La juventud no somos un discurso», aseguró, al tiempo que reivindicó que quienes participan en la organización de actos, campañas y movilizaciones también deben tener la oportunidad de representar a la ciudadanía y ocupar puestos de responsabilidad.

Durante su intervención también abordó la presencia de las mujeres en la política. «Cada mujer que ocupa un espacio abre el camino para que muchas otras puedan hacerlo después», manifestó Aparisi, quien defendió que las niñas deben crecer viendo a mujeres desempeñando responsabilidades como concejalas, alcaldesas, diputadas o dirigentes políticas.

La defensa del valenciano y de la identidad valenciana ocupó igualmente un espacio destacado en el discurso. Aparisi afirmó que «defender nuestra lengua y nuestra identidad no es una opción», sino «una obligación que tenemos como valencianos».

En el apartado político, la nueva secretaria general apostó por revalidar los gobiernos socialistas de la comarca, recuperar los municipios que la formación perdió y trabajar para que el PSPV vuelva a gobernar la Generalitat. También lanzó un mensaje contundente frente a la extrema derecha: «Ante el fascismo no podemos ser neutrales», afirmó, situando a su organización «del lado de la democracia, la libertad, la igualdad, la clase trabajadora, la sanidad y la educación públicas y nuestra lengua».

El congreso contó con la presencia de Aránzazu Figueroa, secretaria general de Jóvenes Socialistas de España; Marcos Durá, secretario general de Joves Socialistes del País Valencià; el alcalde de Cullera, Jordi Mayor; el secretario general del PSPV de la Ribera Alta, Jonathan Martínez; la alcaldesa de Llaurí y diputada en el Congreso, Ana González, y el presidente de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Rafa Gisbert.

Aparisi cerró su intervención expresando su voluntad de dirigir «una agrupación que late, que está en las calles, que escucha, que propone, que incomoda cuando tiene que incomodar y que lucha cuando tiene que luchar».