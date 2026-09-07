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Espectacular accidente a la entrada de Benimuslem

Un vehículo vuelca al salirse de la CV-550

El turismo volcado en una parcela junto a la carretera, en las inmediaciones de Benimuslem.

El turismo volcado en una parcela junto a la carretera, en las inmediaciones de Benimuslem. / Levante-EMV

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Óscar García

Alzira

Un vehículo ha sufrido un espectacular accidente este domingo por la noche cuando circulaba por la CV-550 a la altura de Benimuslem y, por causas que no han trascendido, se salió de la calzada y acabó volcado. La conductora, única ocupante, no sufrió aparentemente lesiones de gravedad, aunque fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de la Ribera. Un aviso del 112 movilizó a efectivos de la Policía Local de Alberic y de la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación.

El accidente se produjo en torno a las 23,20 horas del domingo, 6 de diciembre. Una llamada al 112 alertó de la presencia de una vehículo volcado en una parcela en la entrada de Benimuslem. Una patrulla de la Policía Local de Alberic se desplazó para confirmar la veracidad del aviso y encontró el turismo Mercedes de color blanco volcado. Junto a él se encontraba la conductora y única ocupante, que había podido abandonar el habitáculo. Se encontraba muy alterada y los agentes solicitaron la presencia de un Soporte Vital Básico. También aseguraron la zona y regularon el tráfico mientras la ambulancia se enocntraban en la zona. La Guardia Civil de Tráfico se personó también en la zona y se hizo cargo de las diligencias.

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