Más de 2.000 personas exhiben desde hoy el patrimonio cultural de Algemesí con 15 horas de desfiles procesionales

Los vecinos de Algemesí toman a partir de hoy las calles para exhibir al mundo una de sus principales señas de identidad, los bailes que participan en las tres procesiones de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut. Cerca de 2.000 personas participan cada año en las tres procesiones que, entre esta noche y la madrugada del 9 de septiembre, sumarán más de 15 horas de celebración en las calles, detallan fuentes municipales. La celebración llega este año a una efemérides relevante, como es el decimoquinto aniversario de la declaración de la Festa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. Esta manifestación festiva también cuenta con las distinciones de Bien de Interés Cultural (BIC) y Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana.

La programación central comienza este lunes por la tarde, con uno de los actos más antiguos y solemnes de la fiesta, el ‘Cant de Vespres’ en la basílica de Sant Jaume. Documentado desde 1610, este momento precede a la bajada de la la imgen de la Mare de Déu de la Salud para que pueda ser venerada por los fieles, con la participación destacada de la Schola Cantorum. Será el preludio de las tres procesiones.

La primera será la ‘Processó de les Promeses’, que este año adelanta su inicio 45 minutos, por lo que comenzará a las 21,15 horas, al objeto de que no concluya ya entrada la madrugada, en un apretado calendario festivo. Desde la plaza Mayor, la procesión recorrerá las calles Molí i Capella hasta llegar a la Capella de la Troballa. Los ‘misteris’ y ‘martiris’ abrián una comitiva en la que vuelven a confluir los bailes, la música y las tradiciones transmitidas de generación en generación.

Este martes, festividad de la Mare de Déu de la Salut, la fiesta retomará su recorrido a las 10 horas con la Processoneta del Matí. Desde la Capella de la Troballa, la comitiva avanzará por la calle Berca hasta la Plaça Major. Pasado el mediodía, llegará una de las imágenes más emblemáticas de las fiestas: el triple intento de entrada de la Virgen en la basílica, mientras los diferentes bailes actúan de forma simultánea en la plaza.

La jornada culminará con la Processó de Volta General, que comenzará a las 19,15 horas y recorrerá las calles del núcleo histórico del municipio. Se trata de la procesión más extensa e incorpora también a los personajes bíblicos, antes de finalizar ya de madrugada, pasadas las 2 h., con la entrada solemne de la imagen de la patrona en la basílica.

La Festa de la Mare de Déu de la Salut constituye un gran compendio de tradiciones valencianas que Algemesí ha sabido conservar y transmitir a lo largo del tiempo. Junto a las Muixerangues, una de las manifestaciones más emblemáticas de las fiestas, forman parte de la comitiva los ‘misteris’ y ‘martiris’, y los bailes ‘dels Bastonets’, ‘les Pastoretes’, ‘la Carxofa’, ‘els Arquets’, ‘les Llauradores’ y ‘els Tornejants’. En la Processoneta del Matí se incorporan también ‘els Gegants’, mientras que ‘els Volants’ son los encargados de llevar el anda de la patrona.

La música es inseparable de la celebración. El tabal y la dolçaina acompañan a la Muixeranga y gran parte de los bailes.

El concejal de Turismo, Fiestas y Tradiciones, Natxo Silvestre, ha destacado que los días 7 y 8 de septiembre Algemesí “muestra una parte esencial de su identidad. Son unas fiestas que no se pueden entender solo contemplándolas, sino viviéndolas en las calles, escuchando la música y descubriendo el trabajo de todas las personas que hacen posible que esas tradiciones continúen pasando de generación en generación”. Silvestre ha realizado un llamamiento para, en el decimoquinto aniversario de la declaración de la Unesco, vecinos de otras localidades se acerquen a Algemesí a “conocer de cerca una fiesta única”.

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El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, por su parte, ha señalado que la Mare de Déu de la Salut “representa uno de los mayores patrimonios culturales y humanos de Algemesí” ya que, detrás de cada baile y cada procesión, “hay siglos de historia, familias enteras y un pueblo que ha sabido mantener viva su tradición”. “Algemesí abre de nuevo sus puertas a todas la personas que quieran compartir con nosotros unos días que forman parte de nuestra historia y de nuestra manera de ser”, ha señalado Sanchis.