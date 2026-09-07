El PSPV cierra las primarias en Alzira y Algemesí con un único candidato y solo habrá batalla en Sueca

Vicent de la Concepción y Rafa Lluch son virtualmente los candidatos del PSPV a las alcaldías de Alzira y Algemesí, respectivamente, en las municipales del próximo año. El proceso de primarias abierto por la dirección nacional en la ventana de septiembre se ha cerrado este lunes sin sorpresas y sin necesidad de convocar a los afiliados a las urnas. Las candidaturas de Lluch y de la Concepción han sido las únicas presentadas en sus respectivas agrupaciones, lo que da paso a una ratificación provisional por parte del PSPV que deberá refrendar la dirección federal. Así las cosas, sólo queda Sueca como punto caliente en el proceso de designación de candidatos en los pueblos de la Ribera aunque, en este caso sí, los militantes tendrán que votar para elegir al cartel electoral. Será en la ventana de noviembre.

El regreso del verano ha activado la maquinaria de los partidos políticos con una cita electoral en el horizonte: mayo de 2027. El PSPV abrió la semana pasada el proceso de primarias en municipios de más de 20.000 habitantes y, en el caso de la Ribera, en esta ventana de septiembre únicamente incluyó a Alzira y Algemesí. La dirección sabía que no habría confrontación. Se había garantizado la paz en la capital de la Ribera Alta tras el golpe de mano para evitar que la actual secretaria general y portavoz municipal, Gemma Alós, repitiera como cabeza de lista -cuando ya había anunciado su disposición a hacerlo-, mientras que en Algemesí, la exalcaldesa y diputada, Marta Trenzano, ya había dejado claro que no volvería a encabezar la lista.

El secretario general de la agrupación de Algemesí, Rafa Lluch, dio el paso como relevo natural de Trenzano -también forma parte de la corporación municipal como concejal- mientras que, en Alzira, el partido apostó por el número 2 el PSOE a nivel orgánico y en el ayuntamiento, Vicent de la Concepción. Este lunes a mediodía se ha cerrado el plazo para formalizar precandidaturas y, en ambas agrupaciones, De la Concepción y Lluch han sido los únicos en formalizar la suya.

Mayor seguirá en Cullera

Tampoco habrá problemas en Cullera y Carcaixent, los otros dos municipios de la comarca con más de 20.000 habitantes. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ya aprovechó la cena de verano para anunciar que optará a la reelección, mientra que la actual portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Carcaixent, Sara Diert, también repetirá como cabeza de lista.

Sí se medirán en las urnas los dos aspirantes a encabezar la candidatura del PSOE en Sueca. Por un lado, el secretario general, Joan Carles Vázquez, fue el primero en lanzar la carrera con una propuesta unánime de la ejecutiva local para que el también concejal encabezara la lista. No obstante, el diputado autonómico Benja Mompó lanzaba en junio su candidatura en un acto que reunió a 200 personas entre afiliados, simpatizantes y vecinos.

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El proceso de primarias de Sueca se resolverá en la ventana de noviembre, la última de las posibilidades que ofreció la dirección del PSOE.