Opinió
'The fast and the furious 12, Sueca Race"
Alexandre Haro Ferrer
Quan sentim parlar del meu poble en els mitjans de comunicació, sempre ho fem a proposta gastronòmica del Concurs Internacional de la Paella, la Mostra Internacional del MIM, actes religiosos, ruta modernista; entre d’altres, que donen certa visibilitat a la ciutat i capital arrossera de la Ribera Baixa. Amb el seus indrets i les seues característiques, el municipi té unes problemàtiques comuns com en cada regió o, en canvi, reptes per solucionar a causa d’una falta d’atenció crònica del govern local, així com la pròpia idiosincràsia de Sueca que impedeix actuar en lògica i sentit comú en ocasions.
Però ara mateix la ciutadania de Sueca pateix un problema objectiu, real i percebut, com és la contaminació gratuïta acústica i ambiental de les motocicletes de muntanya que floreixen pel municipi en gran quantitat i rellevància. Podem observar grans concentracions (lo suficient per a dir-ho) en el Barri Granell, Ciutat de Pamplona, Avinguda Mestre Serrano...com si fos el punt d’eixida del Circuit de Xest o Montmeló. Tot i transmetre-ho a l’Ajuntament de Sueca que s’ha disparat el número de motocicletes trucades (iniciatives locals, instàncies, etc.), per conducció agressiva, en direcció contrària, i altres que no són assumibles en l’Agenda 2030; la solució al problema no aplega, i la població es veu obligada a inhalar fum de manera gratuïta com si visquérem en una zona d’extracció de carbó de Xina. Sinó, espera que no passe un d’aquests motoristes pel teu costat per a deixar-te els pulmons ‘’fets tabac’’ o malferir-te la capacitat auditiva. Quan hem normalitzat aquest soroll perjudicial per a la salut pública? L’Ajuntament de Sueca és conscient o no viuen ací?
Els veïns de la localitat no entenem perquè l’Ajuntament de Sueca es mostra tan impassible enfront aquesta situació i, pitjor encara, desconeixem que hi ha més important per a l’equip de govern que solucionar la contaminació acústica i ambiental provocada per les motocicletes modificades o per conducció pertorbadora (a dir veritat, no tenen cap sensació que vagen a sancionar-los conforme estrenyen gas per a contribuir un poc al canvi climàtic). Però res, tot són fotos en Instagram i Facebook pels nostres dirigents sense abordar els problemes de la gent. Això, o que Sueca porta dos anys sent una seu del Campionat Mundial de MotoGP i no ens hem assabentat la ciutadania.
Nota: recordem que els ajuntaments són els responsables de controlar i comprovar que els vehicles que circulen per la via pública no incomplisquen les condicions de circulació, no superen els límits d'emissió sonora i que disposen de la preceptiva documentació que acredite que han sigut sotmesos a la corresponent comprovació sonora periòdica que es realitza en les ITV.
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