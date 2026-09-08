Alberic proclama a Claudia Martínez Sancho como fallera mayor

El salón de plenos del Ayuntamiento de Alberic acogió el primer acto oficial del calendario fallero de las fiestas josefinas del 2027, la proclamación de Claudia Martínez Sancho como nueva fallera mayor junto a su corte de honor.

Las primeras personas en hacer acto de presencia en el salón fueron Silvia Alberola Iborra, Belén Boix González y Sara Machí Belvis, las tres mujeres que conforman la corte de honor de la fallera mayor y que acompañarán a Claudia Martínez durante su reinado. Seguidamente, con el salón de plenos en pie, Alberic daba la bienvenida a Claudia como máxima representante del municipio durante las fiestas por excelencia de las valencianas y los valencianos.

Claudia y las integrantes de su corte de honor con el presidente de la JLF, el alcalde y la concejal de Fiestas. / Levante-EMV

En su parlamento, Claudia Martínez manifestó que "hoy es uno de esos días que se quedan en la memoria para siempre. Estar aquí rodeada de tantas personas importantes para mí hace que todo aquello que he imaginado como un sueño se convierta en una realidad. Detrás de este título hay mucho más de lo que se puede ver. Hay una historia, unas raíces y una manera de ser que únicamente pueden nacer de un lugar que sentimos nuestro. Alberic es mi casa, y es un privilegio sentirte parte del lugar donde has nacido, poder implicarte en sus tradiciones, participar en su cultura y, sobre todo, poder aportar un trozo de ti en la vida de tu pueblo".

Isabel Beta, concejala de Fallas del Ayuntamiento de Alberic, se dirigía a la nueva fallera mayor para desearle "un año cargado de momentos inolvidables. No vamos a engañarte. Te harán daño los pies, estarás cansada, tendrás ganas de sentarte... y aun así tendrás que mostrar tu mejor sonrisa. Estamos seguros de que lo harás, que serás una fallera mayor impecable, y el alcalde y yo queremos estar a tu lado para vivirlo y disfrutar de una fiesta en la que, desde hoy, eres la protagonista".

Por su parte, el presidente de la Junta Local Fallera de Alberic, Raúl Rabadán, defendía el papel de la fallera mayor en unas como las Fallas. "Claudia, hoy empiezas a formar parte de la historia de Alberic. No hay persona que represente mejor los valores de esta fiesta que tú, ni que tenga la ilusión y las ganas de vivir cada uno de los momentos que te esperan, exprimir la experiencia al máximo y ofrecer todo lo que tienes en una fiesta que te hace vibrar y te emociona de manera incandescente", comentó.

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Para cerrar el acto, Toño Carratalá, alcalde de Alberic, reconocía la predisposición de todas y todos los falleros del municipio y remarcaba "lo que ha costado consolidar la figura de fallera mayor de Alberic. En un pueblo y en un colectivo social como las Fallas, impulsar una figura como esta y hacer entender a todo el pueblo la importancia que tiene no es una cosa fácil, pero pienso que desde Alberic siempre se ha entendido y poco a poco hemos ido consolidándola hasta convertirla en el referente de nuestras Fallas. Esto nos permite ir a muchos actos representando en Alberic y poner el nombre de nuestro pueblo en el mapa de las Fallas de la Comunitat Valenciana. Tenemos que estar muy orgullosos y tenemos que reconocer y agradecer a todas las comisiones su respaldo a la fallera mayor".