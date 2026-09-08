Algemesí exhibe la fuerza de sus tradiciones con el termómetro a 40 º C

Paraguas, sombreros, abanicos y, sobre todo, mucha agua. Las altas temperaturas registradas este martes en Algemesí, con 40 º C en la Plaça Mayor a última hora de la mañana -el termómetro del ayuntamiento registraba 34 º C a la sombra cuando la Mare de Déu de la Salut entraba en la plaza aunque los móviles elevaban bastante ese registro- han marcado la ‘Processoneta del Matí’, una de las tres que conforman el programa festivo, hasta el punto que la Muixeranga ha evitado intentar una de sus figuras más emblemáticas, la Alta de 6, para evitar posibles resbalones y caídas como consecuencia del sudor como sucedió el año pasado, cuando también se registraron temperaturas muy elevadas. El ayuntamiento ha instalado como novedad un punto de avituallamiento en el que se servía agua a los participantes para garantizar su hidratación. El calor y el hecho de tratarse de una jornada laboral han restado afluencia de visitantes, pero no han impedido que los vecinos de Algemesí se volcaran con su fiesta grande en el decimoquinto aniversario de su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.

Varias personsa del público se protegen con paraguas del sol mientras presencian la procesión. / PERALES IBORRA

El trayecto de aproximadamente 500 metros desde la Capella de la Troballa, donde arranca la procesión, a la Plaça Major a través de la calle Berca ha congregado a cientos de vecinos que no querían perderse esta manifestación cultural única, en la que los bailes tradicionales y la música del tabal y la dolçaina conforman un ambiente único. Las emociones están a flor de piel tanto entre los participantes como entre el público y, al paso de las dos Muixerangas que abren la procesión, son muchas las madres que ofrecen a sus bebés -en algunos casos de muy corta edad-, para la denominada “ensenyà” a la Virgen a lo largo del recorrido. Fuentes del Patronat de la Festa señalan que son las denominadas “Marietes”, se elevan en brazos a los niños desde torres modestas. “Es por el orgullo que supone”, inciden las mismas fuentes.

Punto de hidratación instalaco por el ayuntamiento para servir agua a los participantes en la procesión. / PERALES IBORRA

La tradición, no obstante, no está reñida con la innovación y tanto la Muixeranga como la Nova Muixeranga han ofrecido figuras nuevas en este itinerario que se ha prolongado durante tres horas y cuarenta minutos, desde que a las 10 en punto los niños han proclamado els Misteris de la Mare de Deu en la puerta de la Capella de la Troballa y hasta que la patrona hacía entrada, al tercer intento siguiendo la tradición, en la basílica de Sant Jaume. "Obviamente innovamos cada año, pero el reperturo 'muixeranguer' es muy amplio con medio centenar de figuras", comentaba el presidente de la Nova Muixeranga, Raül Sanxis, mientras comentaba como una innovación el homenaje al Ball de la Carxofa que se ha tributado con una nueva figura en la que varios 'pinets' iban girando alrededor de una figura central a la que se vinculaban con la singulares tiras del popular baile.

El Mestre de la Muixeranga, Marcos Castell, por su parte, señalaba como una innovación la figura por la que se ha optado para entrar en la plaza. "Debido a las altas temperaturas hemos optado por una figura nueva con una 'Morera' de cinco alturas y cuatro 'pinets' de cuatro, más una especie de nora que rueda, con 17 figuras en total en las que van a subir 17 niños".

La ‘Processoneta del Matí’ ha contado este año con la participación de la consellera de Cultura, Educación y Universidades, Carmen Ortí, y de la titular de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez. También han asistido la secretaria autonómica de Transparencia, Carmen Uriol, y la de Cultura, Marta Alonso, que ha recordado emocionada la declaración de la Festa de Algemesí como Patrimonio de la Humanidad en 2011, poco después de ser designada directora general de Cultura. “Le tengo un cariño muy especial porque viví en primera persona aquella declaración. No olvidaré nunca la llamada del entonces alcalde para decirme que la Festa era Patrimonio de la Humanidad”, ha señalado Alonso, mientras comentaba que España “es una potencia” en base a elementos del patrimonio recocidos por la Unesco tanto en el aspecto material como inmaterial y que, a su vez, “la Comunitat Valenciana es una potencia dentro de esa potencia mundial que es España”.

El pacto de autoridades contaba con una amplia representación de Vox, encabezada por el diputado nacional Carlos Flores y el presidente provincial y exconseller, Vicente Barrera, además del exconseller de Agricultura, José Luis Aguirre. También ha presenciado la procesión el Síndic de Compromís, Joan Baldoví; el diputado provincial de Cultura y alcalde de Benimodo, Paco Teruel, que se encontraba acompañado por Pilar Tébar y el nuevo director del Muvim, David Gimilio, además de los alcaldes de Catadau, José Escuder; Massalavés, Puri Noguera, o la Barraca, Amparo Pous.

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