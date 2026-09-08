La avería de un tren en l’Énova obliga a realizar un insólito transbordo de tren a tren en la línea C2

Una avería mecánica en un tren de Media Distancia con destino a Alicante ha provocado este martes a primera hora de la tarde importantes complicaciones en la línea C2 de Cercanías entre Manuel-L’Ènova y Xàtiva, obligando a coordinar un singular operativo de transbordo entre trenes en plena vía.

Según el testimonio de varios viajeros, la incidencia se originó cuando el convoy de Media Distancia quedó detenido entre las estaciones de Manuel y Xàtiva. Debido a la ocupación de la vía única en dicho tramo, los trenes que circulaban por detrás se vieron afectados, entre ellos el Cercanías con salida de València-Nord a las 15:15 horas, cuyos pasajeros no pudieron alcanzar la capital de La Costera y tuvieron que retroceder hasta la estación de Manuel.

Según ha relatado una viajera afectada, la solución ideada por el operador ferroviario consistió en utilizar el siguiente tren de Cercanías —que había partido de Valencia a las 15:35 horas— para rescatar a ambos grupos de viajeros. Este convoy recogió primero a los usuarios que aguardaban en Manuel y, a continuación, avanzó por una vía accesoria hasta posicionarse en paralelo al Media Distancia averiado.

En ese punto, el personal de Renfe desplegó planchas de seguridad metálicas a modo de pasarela entre las puertas de ambos convoyes, permitiendo que los viajeros pasaran directamente de un tren a otro "en plenas vías". Tal y como detalla la testigo, la operación permitió acomodar a todos los afectados a bordo del Cercanías, aunque viajaron "un poco apretados" y entre los presentes se vivieron momentos de tensión, con "personas mayores con cara de susto" al tratarse de un trayecto de media distancia con usuarios de muy diversa procedencia.

Pese a lo aparatoso de la maniobra, la viajera ha querido destacar la actuación de los empleados de la compañía pública, señalando que, "en descargo de Renfe", les mantuvieron informados "en todo momento de lo que pasaba". Asimismo, ha elogiado la implicación de los maquinistas y del personal con "chalequitos amarillos", asegurando que "se han portado fenomenal, atendiendo al personal y calmando ánimos".

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Una vez concluido el transbordo, el convoy de Cercanías completó el trayecto hasta la estación de Xàtiva. Allí desembarcaron los usuarios de la línea C2, mientras que a los viajeros del Media Distancia que debían continuar ruta hacia Alicante se les indicó que serían reubicados en un posterior tren con destino a Cartagena que realizaba paradas similares.