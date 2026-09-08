Benifaió conquista el Campeonato de España de Veteranos de Tenis de Mesa con dos oros y un bronce

Los palistas de Benifaió volvieron a ser protagonistas destacados en el ámbito deportivo nacional tras una brillante actuación en el XXIV Campeonato de España de Veteranos de Tenis de Mesa de Selecciones Territoriales, certamen organizado por la Asociación Española de Jugadores Veteranos de Tenis de Mesa (AEJVTM) y disputado en la ciudad de Elche. En esta cita, los veteranos José ‘Pepe’ Fuster y Ximo Martínez se proclamaron campeones de España defendiendo los colores de la selección de la Comunitat Valenciana en la categoría de más de 70 años. A este triunfo se sumó la meritoria medalla de bronce conseguida por Juanjo Ibáñez en la categoría de más de 65 años, completando un podio de gran calibre para la localidad de la Ribera Alta.

El logro de José Fuster y Ximo Martínez reafirma el dominio y la longevidad competitiva de una generación de deportistas que lleva décadas en la élite del tenis de mesa autonómico y estatal. Fuster, considerado uno de los nombres históricos e ilustres de esta disciplina en la Comunitat Valenciana, cuenta con un extenso palmarés que incluye múltiples títulos nacionales en diferentes franjas de edad veterana, además de reconocimientos por su dilatada dedicación y magisterio frente a la mesa. Junto a su compañero Ximo Martínez, con quien ha compartido convocatorias y éxitos tanto en clubes de la comarca como en el combinado autonómico, revalida una sintonía en la mesa que los sitúa de forma indiscutible en la cima del circuito de veteranos.

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El vecino de Benifaió Juanjo Ibáñez también subió al podio al quedar en tercera categoría +65. / Levante-EMV

Por su parte, el bronce de Juanjo Ibáñez en la exigente división de mayores de 65 años subraya la rica tradición que atesora Benifaió en este deporte. Ibáñez, con experiencia en competiciones continentales y torneos de máximo nivel, volvió a demostrar su regularidad técnica y capacidad competitiva ante las mejores selecciones territoriales del país. El campeonato de selecciones territoriales representa una de las fechas más señaladas del calendario anual de la AEJVTM, ya que congrega a los mayores exponentes de cada comunidad autónoma, poniendo en valor la vigencia, la precisión técnica y la exigencia física de una disciplina donde la experiencia táctica resulta determinante para alcanzar el podio.