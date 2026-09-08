Los bomberos rescatan por el aire a dos senderistas en dificultades en la Murta
Uno de los montañeros presentaba síntomas de agotamiento y mareos
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Alzira
El helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos se ha movilizado este martes con el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) para acudir en auxilio de dos senderistas que se han visto en dificultades cuando realizaban una marcha por el paraje de la Murta, en Alzira.
Fuentes del consorcio han señalado que uno de los montañeros presentaba síntomas de agotamiento y mareos. Los dos senderistas han sido evacuados por vía aérea y han sido transferidos a los medios sanitairos en la helisuperficie de Alzira. Los bomberos han finalizado el servicio a las 14,06 horas.
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