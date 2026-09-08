Los colegios arrasados por la dana en Algemesí y Alginet siguen pendientes de licitación dos años después

Los alumnos de los CEIP Carme Miquel de Algemesí y Blasco Ibáñez de Alginet vivirán este curso su segunda vuelta al cole fuera de su escuela. La dana del 29 de octubre de 2024 arrasó ambos colegios. En el caso de la escuela del barrio del Raval de Algemesí, el desbordamiento del Magro inundó este barrio a la orilla del río y se cebó especialmente con el centro educativo. En Alginet no fue el agua, sino el viento: un fuerte tornado con rachas de hasta 136 Km/h cruzó el municipio y destrozó el centro educativo. A pocas semanas de que se cumplan dos años de aquello, la construcción de ambos colegios aún está pendiente de licitación y el alumnado vuelve al cole en instalaciones provisionales.

El Ayuntamiento de Algemesí avanza en el proceso urbanístico para reconstruir el CEIP Carme Miquel. El alcalde, José Javier Sanchis, lamenta que —aunque es una obra que ejecutará la Conselleria de Educación—, "al final nos ha recaído mucha responsabilidad para favorecer que se pueda hacer", dentro de "un proceso muy complejo porque depende de muchas administraciones".

El colegio finalmente se construirá en el mismo emplazamiento en que estaba pero a una cota de 1,50 metros de altura. No obstante, para cumplir con las exigencias en relación con las dimensiones mínimas de la parcela por parte de Educación, el consistorio demolerá el velódromo contiguo, como ya informó Levante-EMV, una obra que "se hace con cargo a fondos municipales". Una vez preparado el terreno, "un tercio se cederá a la Conselleria de Educación y dos tercios serán también una zona de sacrificio y de absorción de aguas pluviales ajardinada".

Imagen de archivo del inicio del pasado curso en los barracones junto al CEIP Carme Miquel de Algemesí. / Agustí Perales Iborra

Antes de entregar el solar, el Ayuntamiento de Algemesí ha tenido que resolver el paso de una acequia subterránea. “Ya se ha acordado el desvío de la acequia" con la Acequia Real del Júcar y se está a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) autorice "los condicionantes técnicos” de esta obra. Sanchis defiende que "ni el ayuntamiento está frenando nada, ni la conselleria está frenando nada, se han juntado muchos problemas en un mismo punto para hacer bien las cosas". Asegura que la intención era "intentar solucionar problemas históricos" y subraya que "la espera valdrá la pena".

Sin fecha para estrenar el nuevo CEIP Carme Miquel, los cerca de 160 alumnos de este colegio del barrio de Raval estudiarán por segundo curso en los más de setenta módulos prefabricados instalados junto a su centro educativo, después de pasar de forma provisional durante el curso 24-25 por las aulas del colegio Ribalta.

El Ayuntamiento de Alginet también ha anunciado avances en el proceso para construir el nuevo CEIP Blasco Ibáñez. También en este caso la CHJ debe autorizar la nueva ubicación, porque cerca de la parcela pasa el viejo canal de la acequia-barranco de La Belenguera, en desuso desde que se desvió a un cauce nuevo, explica el concejal de Urbanismo, Andrés Añón. “La CHJ ha informado esta semana pasada que está todo correcto y ya lo hemos comunicado a la Conselleria de Educación”, lo que facilita el paso al trámite de la licitación. También aquí la tramitación ha sido más complicada de lo esperado: “Tuvimos que modificar el Plan General de Ordenación Urbana para elevar las alturas permitidas en el solar”, ya que el centro proyectado es un edificio de tres alturas. Esta modificación se aprobó en la sesión plenaria del pasado 7 de julio. La previsión para los cerca de 400 escolares del CEIP Blasco Ibáñez de Alginet es que se trasladen al nuevo colegio en el curso 28-29. Este curso continuarán en las aulas prefabricadas situado junto al parque Hort de Feliu. El proyecto del nuevo colegio ya fue presentado a las familias y se estimó que las obras comenzarían en junio de 2026 y se prolongarían entre 18 y 20 meses. Un plazo que no se ha cumplido.