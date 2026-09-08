Los colegios arrasados por la dana en Algemesí y Alginet siguen pendientes de licitación dos años después
La reconstrucción de los CEIP Carme Miquel y Blasco Ibáñez continua bloqueada a la espera de trámites técnicos y permisos de la CHJ
Los 65 alumnos de infantil del CEIP Les Comes de l’Alcúdia volverán a ocupar el pabellón de infantil tras ser rehabilitado
Los alumnos de los CEIP Carme Miquel de Algemesí y Blasco Ibáñez de Alginet vivirán este curso su segunda vuelta al cole fuera de su escuela. La dana del 29 de octubre de 2024 arrasó ambos colegios. En el caso de la escuela del barrio del Raval de Algemesí, el desbordamiento del Magro inundó este barrio a la orilla del río y se cebó especialmente con el centro educativo. En Alginet no fue el agua, sino el viento: un fuerte tornado con rachas de hasta 136 Km/h cruzó el municipio y destrozó el centro educativo. A pocas semanas de que se cumplan dos años de aquello, la construcción de ambos colegios aún está pendiente de licitación y el alumnado vuelve al cole en instalaciones provisionales.
El Ayuntamiento de Algemesí avanza en el proceso urbanístico para reconstruir el CEIP Carme Miquel. El alcalde, José Javier Sanchis, lamenta que —aunque es una obra que ejecutará la Conselleria de Educación—, "al final nos ha recaído mucha responsabilidad para favorecer que se pueda hacer", dentro de "un proceso muy complejo porque depende de muchas administraciones".
El colegio finalmente se construirá en el mismo emplazamiento en que estaba pero a una cota de 1,50 metros de altura. No obstante, para cumplir con las exigencias en relación con las dimensiones mínimas de la parcela por parte de Educación, el consistorio demolerá el velódromo contiguo, como ya informó Levante-EMV, una obra que "se hace con cargo a fondos municipales". Una vez preparado el terreno, "un tercio se cederá a la Conselleria de Educación y dos tercios serán también una zona de sacrificio y de absorción de aguas pluviales ajardinada".
Antes de entregar el solar, el Ayuntamiento de Algemesí ha tenido que resolver el paso de una acequia subterránea. “Ya se ha acordado el desvío de la acequia" con la Acequia Real del Júcar y se está a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) autorice "los condicionantes técnicos” de esta obra. Sanchis defiende que "ni el ayuntamiento está frenando nada, ni la conselleria está frenando nada, se han juntado muchos problemas en un mismo punto para hacer bien las cosas". Asegura que la intención era "intentar solucionar problemas históricos" y subraya que "la espera valdrá la pena".
Sin fecha para estrenar el nuevo CEIP Carme Miquel, los cerca de 160 alumnos de este colegio del barrio de Raval estudiarán por segundo curso en los más de setenta módulos prefabricados instalados junto a su centro educativo, después de pasar de forma provisional durante el curso 24-25 por las aulas del colegio Ribalta.
El Ayuntamiento de Alginet también ha anunciado avances en el proceso para construir el nuevo CEIP Blasco Ibáñez. También en este caso la CHJ debe autorizar la nueva ubicación, porque cerca de la parcela pasa el viejo canal de la acequia-barranco de La Belenguera, en desuso desde que se desvió a un cauce nuevo, explica el concejal de Urbanismo, Andrés Añón. “La CHJ ha informado esta semana pasada que está todo correcto y ya lo hemos comunicado a la Conselleria de Educación”, lo que facilita el paso al trámite de la licitación. También aquí la tramitación ha sido más complicada de lo esperado: “Tuvimos que modificar el Plan General de Ordenación Urbana para elevar las alturas permitidas en el solar”, ya que el centro proyectado es un edificio de tres alturas. Esta modificación se aprobó en la sesión plenaria del pasado 7 de julio. La previsión para los cerca de 400 escolares del CEIP Blasco Ibáñez de Alginet es que se trasladen al nuevo colegio en el curso 28-29. Este curso continuarán en las aulas prefabricadas situado junto al parque Hort de Feliu. El proyecto del nuevo colegio ya fue presentado a las familias y se estimó que las obras comenzarían en junio de 2026 y se prolongarían entre 18 y 20 meses. Un plazo que no se ha cumplido.
“Es una buena noticia para el CEIP Les Comes de l'Alcúdia: por fin, volvemos al cole en condiciones"
Mientras, los más pequeños del CEIP Les Comes de l’Alcúdia sí podrán estrenar el renovado pabellón de infantil que también se vió afectado por la dana. Este lunes, los 65 alumnos de infantil ya han podido familiarizarse con las nuevas instalaciones en una jornada previa al inicio del curso para que las familias y los nuevos alumnos conozcan el centro y se les haga más fácil la entrada al cole. “En agosto, a última hora, acabaron los trabajos y estos días estamos limpiando y poniéndolo todo a punto”, explican desde la dirección del centro. El pabellón de infantil es de 1932, “es el colegio más antiguo de l’Alcúdia”. La dana afectó al tejado y obligó a reubicar a los alumnos en el edificio de primaria. En la sustitución de la talla se detectaron unas grietas en unos pilares que afectaban a la estructura. “Se han puesto grapas en las fisuras, se han tratado las vigas de madera y se han reforzado y también se ha aplicado tratamiento ignífugo a las vigas de hierro”, explica el director. Las aulas se han pintado, se ha instalado nueva iluminación y sistemas de climatización. “Las familias están muy contentas, sobre todo las de tres años, que no sabían qué iba a pasar y estaban preocupadas por la entrada de sus hijos al cole”, destaca. “Es una buena noticia para el CEIP Les Comes: por fin, volvemos al cole en condiciones después de casi dos años”. Así es.
Suscríbete para seguir leyendo
- El motor de riego de la caseta en la que ha fallecido la menor de Alzira es de 1912
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
- Medio Ambiente limpiará 75 hectáreas de caña invasora para mejorar el drenaje del Magro en la Ribera y evitar inundaciones
- Fallece la menor de 11 años herida al desplomarse un pilar en un motor de riego de Alzira
- La Guardia Civil localiza a una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent
- La familia del genocida croata enterrado en Carcaixent recurre a códigos QR para cumplir el mandato de explicar sus crímenes
- Alginet, Guadassuar y Alzira se unen en el dolor por la niña fallecida y ofrecen su apoyo a la familia
- Fin a la angustia en Carcaixent tras el hallazgo de la última adolescente desaparecida