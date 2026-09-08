Dos mujeres recorren cien kilómetros de Cullera a Alginet con 'scooters' adaptadas para dar visibilidad al dolor crónico

Esmeralda H. Valera, murciana residente en Alginet, y Mónica S. Artero, vecina de Torrejón de Ardoz (Madrid), conviven desde hace años con graves patologías de columna, múltiples intervenciones quirúrgicas y complicaciones derivadas de su estado de salud, entre ellas la hipotensión intracraneal y las fugas de líquido cefalorraquídeo, dolencias poco conocidas que condicionan de forma severa su vida diaria. Un día decidieron que las enfermedades “invisibles” no iban a frenar sus pasos y, con esa voluntad, pasar a la acción, subirse a sus ‘scooters’ de movilidad reducida para “lanzar un grito de visibilidad” a través del proyecto “Kilómetros invisibles”.

El reto, recorrer durante seis días un centenar de kilómetros entre Cullera y Alginet, pasando por Sueca, El Perelló, El Saler, València o Silla, para mostrar las barreras que puedan encontrar a su paso. “No pedimos que las ciudades se adapten a nosotras por cortesía, sino por derecho”, afirman.

El Auditori de Cullera se convertirá este domingo 13 de septiembre, a partir de las 11.00 horas, en el escenario de una jornada festiva con un fondo profundamente reivindicativo. Se trata del acto benéfico de 'Kilómetros Invisibles', una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para la Asociación de Hipotensión Intracraneal y Fugas de Líquido Cefalorraquídeo (Ahifuga), y visibilizar el dolor crónico y las llamadas enfermedades invisibles. La entidad forma parte de la Federación Española de Enfermedades Raras.

El evento, organizado por la propia entidad Kilómetros Invisibles y con la colaboración del Ayuntamiento de Cullera, reunirá durante toda la mañana un programa pensado para todos los públicos. La cita arrancará con la actuación del mago Ángel Blanco, seguida de una sesión de canta-juegos a cargo de Factoria d'Idees i Creacions y un espectáculo de marionetas de la compañía Tramanteatre, con Puri Fariza al frente. El acto incluirá también sorteos solidarios, una actuación de tango de Graciela Di Palma y cerrará con la actuación de rap del artista Aliesh. Entre los colaboradores del evento figuran, además del consistorio culleranense, empresas y entidades como Facundo, Energy Sistem o Alquiber, junto a un amplio tejido de comercios y asociaciones locales.

Detrás de la fiesta solidaria existe una historia personal de Esmeralda y Mónica que, lejos de resignarse a la enfermedad, han decidido convertir su experiencia en una acción de sensibilización con recorrido propio.

Entre el 14 y el 19 de septiembre —justo tras la jornada benéfica de Cullera— recorrerán cerca de cien kilómetros a bordo de sus ‘scooters’ de movilidad reducida en una ruta que unirá Cullera y Alginet, atravesando distintos municipios de la Comunitat Valenciana. El reto, físico y logístico a partes iguales, pretende llamar la atención sobre la necesidad de mejorar el conocimiento médico de estas patologías, impulsar la investigación científica y denunciar las barreras de accesibilidad que continúan encontrando miles de personas con movilidad reducida en calles, edificios y espacios públicos.

Durante las etapas, Esmeralda y Mónica documentarán en sus redes sociales las incidencias del recorrido, así como los testimonios de otras personas que conviven con enfermedades invisibles, con el objetivo de romper el silencio que rodea a estas dolencias. "Juntos sumamos esperanza" es el lema que acompaña tanto la jornada del Auditori como el posterior desafío sobre ruedas, bajo la idea de que cada gesto, por pequeño que parezca, cuenta para la causa.

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La organización ha animado a la ciudadanía a acercarse este domingo al Auditori de Cullera para disfrutar del programa de actividades y colaborar con la causa, en una mañana que combinará entretenimiento familiar con un mensaje de fondo: el de miles de pacientes que, pese a no mostrar signos visibles de su enfermedad, libran a diario una batalla silenciosa contra el dolor crónico.