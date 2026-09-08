El MUMA de Alzira rescata los juegos tradicionales de la mano de personas con Alzheimer

El Museo Municipal de Alzira (MUMA) refuerza su apuesta por un patrimonio vivo, cercano y participativo mediante una nueva propuesta experiencial en su sede etnológica, el EtnoMUMA —ubicada en la emblemática Casa d'Alòs—, a la que se suma ahora el proyecto intergeneracional e inclusivo "Juga amb els meus records".

Presentada por el concejal de Patrimonio Cultural y Museos, Israel Pérez, y el director del museo, Agustí Ferrer, la renovación del EtnoMUMA busca transformar el recorrido en un espacio interactivo. Tal y como explica Israel Pérez, el objetivo es "dinamizar más este museo, que no sea un museo al uso de entrar y mirar las piezas", apostando en su lugar por "darle un aspecto mucho más dinámico, que la gente pueda participar" y que las personas que acudan puedan "tocar, que puedan oler, que puedan saber cómo era la vida de aquella época".

El proyecto implica a personas afectadas por Alzheimer para recuperar sus recuerdos de infancia sobre los juegos tradicionales. / Levante-EMV

Por su parte, Agustí Ferrer detalla que se trata de "un proyecto nuevo que estamos haciendo de mediación cultural para tratar de acercar la etnología a todos los públicos", haciendo especial hincapié en que este patrimonio resulte accesible e interesante "tanto a la gente joven, a las escuelas, como también a las familias".

En esta misma línea de conexión con la comunidad, el departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Alzira, junto con el MUMA y el EtnoMUMA, impulsa "Juga amb els meus records", una iniciativa centrada en rescatar los juegos tradicionales de calle como el guac, la peonza (trompa), las muñecas o las chapas. El proyecto destaca por su vertiente social y terapéutica, ya que cuenta con la implicación directa de personas afectadas por Alzheimer, cuyos recuerdos de infancia sirven de puente para llevar estas tradiciones lúdicas a diversos centros escolares de la localidad y estrechar lazos entre generaciones. Esta labor culminará en una exposición que se inaugurará en el MUMA el próximo 18 de septiembre.

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Esta reactivación se integra plenamente en la trayectoria del EtnoMUMA como centro neurálgico de la memoria colectiva local y miembro de la Red de Museos Etnológicos Locales de L'ETNO (Diputación de Valencia). Desde su sede en la Casa d'Alòs —vivienda señorial que conserva la estructura tradicional con patio, establos y andana agrícola—, el espacio ha acogido múltiples iniciativas divulgativas, tales como talleres didácticos sobre oficios perdidos, visitas teatralizadas y jornadas de puertas abiertas, además de proyectos de digitalización y recorridos virtuales en 360 grados orientados a acercar el patrimonio material e inmaterial alzireño a nuevos públicos.