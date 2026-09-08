Ocho jóvenes violinistas de tres continentes compiten en Cullera por una plaza en la final del certamen internacional CullerArts

Cullera vuelve a subir el volumen de su apuesta por la música clásica con el inicio este miércoles de las semifinales del VIII Concurso Internacional de Violín CullerArts, un certamen plenamente consolidado que sitúa a la ciudad en el mapa musical del talento joven. El Auditorio Municipal será durante dos intensas jornadas el escenario donde ocho jóvenes intérpretes procedentes de Europa, Asia y Oceanía buscarán una de las tres codiciadas plazas para la gran final del sábado 12 de septiembre. La edición de este año llega avalada por un interés global sin precedentes: más de medio centenar de candidaturas procedentes de 23 países de cuatro continentes concurrieron a la fase de selección previa. Los aspirantes que ocuparán el escenario son Guillem Baviera (España), Sara Dragan (Polonia), Madeline Goh (Singapur), Sara Isabelle Ispas (Australia/Rumanía), Erik Maier (Alemania), Kristóf Tóth (Hungría), Kaoruko Yoshida (Japón) y Xiaozhuo Wang (China), reflejando una extraordinaria diversidad de tradiciones interpretativas.

Las semifinales se celebran este miércoles 9 de septiembre en sesiones de 10:00 y 17:00 horas, siguiendo el orden establecido por sorteo público para dictaminar qué tres músicos superan la criba técnica. La gran final volverá a contar con el acompañamiento de la Orquesta de València, alianza artística que constituye el principal sello distintivo de CullerArts al exigir a los jóvenes concursantes medirse ante una formación sinfónica de primer nivel frente al gran público. Con un límite de edad fijado entre los 17 y los 27 años, el concurso se erige como una plataforma determinante para concertistas en una etapa crucial de su proyección. El certamen demuestra su madurez al revisar sus convocatorias precedentes. En 2024, tras preseleccionar a 16 músicos de ocho nacionalidades, el jurado tomó la insólita decisión de dejar desiertos el primer y el tercer premio; el violinista chino Haoge Wang logró el segundo galardón y el respaldo popular con el Concierto op. 77 de Brahms, compartiendo escenario con los finalistas españoles Pablo Roberto Turlo e Ignacio Navarro.

La edición de 2025 reforzó la escala internacional reuniendo a 19 aspirantes de 12 países, proclamando vencedor al kazajo Yerassyl Khamit con el Concierto op. 53 de Dvorak, escoltado por el español David Martínez y la argentina Pilar Policano. La resonancia de CullerArts impulsa de forma efectiva las trayectorias de sus ganadores, situando a Khamit como solista de la Orquesta y Coro RTVE para noviembre de 2026 con el Concierto de Beethoven. Este impacto ya quedó patente en 2022, cuando la alemana Valerie Steenken venció a la surcoreana Minchae Kim y al catalán Miquel Muñiz en una final emitida en directo a escala nacional por La 2 de RTVE bajo la batuta del maestro Cristóbal Soler. Para esta octava edición, Cullera ha incrementado la dotación económica global hasta alcanzar los 17.500 euros, repartiendo 6.000 euros para el ganador, 4.000 para el segundo puesto, 3.000 para el tercero y 1.500 euros destinados al Premio Especial del Público.

Noticias relacionadas

La organización preserva el principio fundacional de apoyar a todos los semifinalistas concediendo cinco bolsas de estudio de 600 euros a quienes no accedan a la prueba decisiva, reconociendo el esfuerzo del desplazamiento internacional. El concejal de Actividades Musicales, Juan Carlos Alandete, ha remarcado la capacidad del certamen para actuar como dinamizador cultural y polo de atracción de excelencia artística foránea. Mientras las semifinales disfrutan de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, las localidades para la gran gala sinfónica del sábado 12 de septiembre pueden adquirirse por 10 euros tanto en los canales municipales de venta anticipada como en la taquilla del recinto. Cullera consolida así un proyecto de referencia que conecta su histórica vocación por la interpretación instrumental con los grandes circuitos internacionales de la música clásica.