Una poda exprés en Benifaió y aceras sucias en Alzira crean malestar a 24 horas del inicio de curso

Montones de ramas en el suelo y ritmo acelerado de trabajo para dejar a punto el arbolado del patio es lo que se han encontrado hoy las familias, alumnos y profesores del IES Enric Soler i Godes de Benifaió en la jornada previa al inicio de las clases. La Conselleria de Educación ha enviado hoy a “tres o cuatro operarios” para que poden y limpien los grandes pinos del patio del instituto de Benifaió, en una “poda exprés” antes de la entrada del alumnado mañana, en el día en que arranca el curso 26-27, una intervención que ha coincidido con la presencia de jóvenes y familiares que acudían a las instalaciones a informarse sobre el arranque del curso y a recoger material escolar, según han denunciado desde la AMPA.

Un tractor traslada los restos de la poda a un extremo del patio en el IES. / Levante-EMV

Los cortes de ramas en la entrada y en las inmediaciones de las aulas prefabricadas han obligado a convivir a los usuarios con las tareas de retirada de restos vegetales. El representante de la AMPA del IES Enric Soler i Godes, Fausto Atienza, ha explicado la coincidencia de las labores con el trasiego habitual de la jornada: “Estamos repartiendo las agendas... y nos encontramos con esto: en la puerta está lleno de ramas cortadas, y, donde están los barracones, hay ramas que caen sobre los módulos”.

Vista del acceso al instituto de Benifaió. / Levante-EMV

Atienza ha señalado que los trabajadores enviados por la conselleria “están amontonando todas las ramas cortadas al fondo del patio con el tractor” y ha cuestionado que estas tareas no se hubieran llevado a cabo durante el verano: “No sé, espero que mañana no quede nada, pero habiendo tantos días... no sé si no había otro día para hacerlo que el día de antes”, se lamenta.

Acera sucia junto a la entrada del CEE Carmen Picó en Alzira. / Levante-EMV

Por su parte, en Alzira, la entrada al CEE Carmen Picó ha amanecido también hoy con acumulación de hojas secas, residuos y cascotes en la acera, lo que ha despertado la queja de las familias de este centro de educación especial, especialmente preocupadas por las dificultades que estos restos pueden ocasionar en la accesibilidad del alumnado y el transporte adaptado. La presidenta de la AMPA del Carmen Picó, Lidia Solá, ha trasladado su disconformidad ante el estado de la acera de acceso: “Esto es lo que nos hemos encontrado en la puerta del colegio. El instituto Luis Suñer sí estaba limpio, pero nuestra puerta está sucia”, denuncia. “Espero que este miércoles no esté así, porque ¿dime tú a mí cómo bajan los niños del autobús con toda esa suciedad?”, se queja. Desde ambos centros confían en que los accesos queden completamente despejados y limpios para garantizar una entrada normalizada en el primer día lectivo.