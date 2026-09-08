La presencia de cableado subterráneo retrasa el inicio de las obras de la urbanización de Alginet inacabada desde hace 50 años

Seis meses después de anunciar el inicio de las obras para instalar el alcantarillado en la urbanización Los Lagos de Alginet, los trabajos aún no han comenzado. Las primeras perforaciones realizadas en marzo —cuando se señalizó la zona residencial para alertar del inicio de los trabajos y se hizo público el orden de las intervenciones y los cortes de calles, como adelantó Levante-EMV— detectaron la presencia de numerosas tomas de luz en el subsuelo, lo que ha obligado a la realización de nuevas reuniones entre los técnicos municipales y la empresa adjudicataria de las obras, Aldesa Construcciones S.A., para replantear los trabajos. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alginet, Andrés Añón, ha asegurado que el próximo lunes darán comienzo las obras con la perforación de las calles. “Ya se están descargando en la zona con góndolas las máquinas zanjadoras para que empiecen el próximo lunes”, asegura Añón.

Una calle de la urbanización de Los Lagos, en una imagen de archivo. / Agustí Perales Iborra

“Estamos todo el verano haciendo catas porque se nos complicó la cosa con las primeras perforaciones”, indica. El proyecto preveía abrir zanjas continuas para instalar el alcantarillado, pero la presencia de tomas de luz enterradas en numerosas calles impide utilizar este sistema y ha obligado a modificar el trabajo. Las labores comenzarán por la parte alta de la urbanización, en vez de por la zona baja, tal y como se había anunciado. “Arrancarán desde la calle Jacaranda hacia abajo, por la avenida de Los Lagos”, dice. Se combinarán las zanjas continuas con trabajos de perforación manual y se irán realizando empalmes para salvar los obstáculos que representan las tomas de luz, ha explicado el concejal. Este jueves se celebrará una nueva reunión para ultimar los detalles y preparar la justificación del aumento de la obra, que “no repercutirá económicamente en el ayuntamiento ni representará un incremento del tiempo de ejecución”, asegura Añón. “En todos los proyectos surgen inconvenientes, así que hay un porcentaje que se destina a eso”, apostilla. El plazo de ejecución inicial de los trabajos es de 24 meses, aunque desde el consistorio se anunció que podría completarse en 18 meses a contar desde el pasado mes de marzo.

En lo que queda de la semana, la empresa adjudicataria señalizará las obras en las calles de la urbanización. Desde el Ayuntamiento de Alginet se han puesto en contacto con la asociación de vecinos de la urbanización para informar de los nuevos plazos y zonas de trabajo. La presidenta de la Asociación de Propietarios de Los Lagos, Marisé Soriano, se ha mostrado comprensiva con esta demora: “Hay algunas zonas donde el cableado está enterrado y esto ha obligado a replantear el trabajo”. “Es un gran avance y entendemos que es complicado por el terreno que tenemos”, explica la vecina. De hecho, la gran presencia de rocas ha hecho necesario ampliar las catas para poder programar la actuación.

Los vecinos de la Urbanización Los Lagos de Alginet esperan desde hace cincuenta años estas obras. Creada en 1972, “es una de las urbanizaciones más grandes de España y posiblemente de Europa”, asegura Soriano. Cuenta con cerca de 2.400 parcelas en dos términos municipales, 1,6 millones de metros cuadrados en Alginet y otro sector más pequeño en Alfarb. De ellas hay un millar construidas. Sus calles suman un total de 21 kilómetros. Pese a su antigüedad, aún carece de servicios básicos como el alcantarillado y el alumbrado. “Gran parte de las parcelas tienen fosas sépticas. Hay quien la tiene más reciente, fosa biológica, pero hay quien aún conserva las originales de los años setenta”, explica la presidenta. El alcantarillado representa “toda una comodidad”, además de un sistema más salubre y seguro. Las máquinas ya están en la urbanización y confía en que, tras el inconveniente de las tomas de luz subterráneas, “los trabajos avancen con normalidad”.

Vista general de la urbanización Los Lagos de Alginet, en una imagen de archivo. / Vicent M. Pastor

Otro de los servicios que se va implantando poco a poco es el alumbrado público: “Llevamos diez años que la verdad es que el ayuntamiento está por la labor de hacer cosas”. Primero se instalaron algunas farolas “a prueba” en las paradas del autobús escolar. “Hace tres o cuatro años pusieron otras solares en la avenida de Los Lagos y otras zonas; y este año han puesto más farolas”, comenta. No obstante, “aún faltan muchas para cubrir todas las calles”, añade. Otros inconvenientes por resolver es la red de telefonía “que va a pedales, no sabemos si por la zona en la que estamos o por la falta de repetidores” y la urbanización de algunas calles donde aún faltan algunas aceras. “Es complicado, porque somos una urbanización muy grande y en una zona complicada”, reconoce Marisé Soriano.

Las obras cuentan con un presupuesto de 7,3 millones de euros y un período de realización de 24 meses, “aunque la empresa se ha comprometido a hacerlas en dieciocho meses”, reconocía el concejal en marzo. La oferta de la empresa incluye mejoras en el tipo de materiales utilizados o en el pavimento. La red de alcantarillado de la urbanización se desarrollará en diferentes fases para completar toda la zona y se unirá a la canalización que vinculará este nuevo sistema con el desagüe general de Alginet.