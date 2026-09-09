El alcalde de Turís (PP) no repetirá como candidato en mayo de 2027

El alcalde de Turís, Paco Ricau, no repetirá como candidato del Partido Popular en las municipales del próximo año. “Antes de que acabe el año cumpliré los 72 años, tiene que haber renovación y que entre gente nueva”, ha comentado el propio Ricau. A falta de confirmación oficial, el delegado de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) en Turís, José Ibáñez, se perfile como próximo cartel electoral.

Paco Ricau, sentado junto al conseller Valderrama y, a la derecha, José Ibáñez. / Levante-EMV

Ricau asumió la alcaldía de Turís en junio de 2025 en virtud del pacto alcanzado tras las municipales de 2023 con el grupo independiente PIT para compartir el bastón de mando, una coalición que desplazó al PSOE a la oposición. Era la guinda a una trayectoria de más de 30 años dedicados a la vida pública, en diferentes etapas, aunque también la primera vez que asumía la alcaldía.

La dirección provincial del PP ha pospuesto la proclamación de candidatos, prevista inicialmente para esta misma semana, aunque en aquellos municipios donde se ostenta la alcaldía, no se prevén grandes cambios. Turís se perfila como una de las pocas excepciones, al menos en la comarca de la Ribera.

Noticias relacionadas

Aunque todavía quedan meses por delante, Ricau se muestra satisfecho por el trabajo realizado: “Yo creo que el pueblo está contento, cuando entré el pueblo empezó a moverse, se han hecho muchas cosas y muchas más que tenemos en proyecto y que creo voy a poder acabar antes de irme”, comenta. El alcalde de Turís reivindica en este punto que “hemos puesto en marcha el proyecto del polígono industrial que Turís necesita, el Pla Edificant -y con él desatacar la construcción del nuevo colegio- es otra de mis metas y quiero ver si podemos poner en marcha el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que lleva parado veinte años y también hace falta”, comenta.