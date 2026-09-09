Alerta hidrológica amarilla en el Baix Xúquer: Emergencias pide a los pueblos extremar la vigilancia
La Aemet fija el aviso amarillo por lluvias y tormentas en diferentes zonas de la provincia de Valencia durane la tarde y noche de este miércoles
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la preemergencia hidrológica de nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica del Baix Xúquer ante la llegada de fuertes lluvias y tormentas a Valencia de hoy, miércoles, 9 de septiembre, que también ha llevado a la Generalitat a lanzar una serie de recomendaciones a la población ante el riesgo de inundaciones, avenidas súbitas en barrancos y fuertes rachas de viento.
La medida afecta a una zona situada en el tramo final del río Júcar, donde se encuentran numerosos municipios de la Ribera Baixa y amplias extensiones de campos de cultivo.
Entre las localidades de esta zona se encuentran Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana y Sueca.
Ante esta situación, Emergencias ha instado a los ayuntamientos de los municipios situados en la cuenca a que activen sus respectivos Planes de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones o, en su defecto, el Plan Territorial Municipal de Emergencias, con el objetivo de que la ciudadanía se mantenga informada de la predicción meteorológica más actualizada ya que "se pueden producir daños moderados a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno".
Asimismo, se recomienda a los consistorios intensificar la vigilancia de los cauces y de los puntos especialmente conflictivos o susceptibles de sufrir inundaciones, siguiendo las indicaciones recogidas en la “Guía de recomendaciones a los ayuntamientos”.
La activación de este nivel de preemergencia supone reforzar las medidas preventivas y de seguimiento ante la posible evolución de la situación hidrológica en la cuenca del Baix Xúquer.
La previsión
La recomendación coincide con los avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Durante la tarde y noche de este miércoles habrá aviso amarillo por lluvias y tormentas en diferentes zonas de la provincia de Valencia, mientras que el litoral de Alicante se encontrará bajo aviso naranja ante la posibilidad de precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.
Aviso amarillo por tormentas
Las tormentas previstas pueden estar acompañadas además de granizo y rachas de viento muy fuertes, por lo que el riesgo no se limita exclusivamente a las precipitaciones.
La situación más adversa está prevista en Alicante, donde todo el litoral estará bajo aviso naranja durante la tarde y la noche. AEMET contempla acumulados de hasta 40 l/m² en una hora, además de granizo de gran tamaño y rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas.
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