Las altas temperaturas y las obras inacabadas marcan una vuelta al cole desigual en la Ribera

El IES Vicent Gandia de Castelló ha estrenado hoy la reforma parcial del centro (gimnasio y algunos servicios) realizada a lo largo del curso pasado a través del plan Edificant: “Las obras no comenzaron como tocaba, pero finalmente han concluido y nos han dejado un centro mucho más habitable, accesible y con mejoras muy significativas”, ha señalado el director, Aureli Chorro, en el mensaje de bienvenida. Eso sí, los pasillos y otras dependencias siguen con goteras y las aulas carecen de sistema de climatización, lo que se ha traducido en temperaturas por encima de los 32 ºC y filtraciones por la lluvia en uno de los pasillos del centro, que han marcado la vuelta a clase en el nuevo curso 26-27 en este centro de la Ribera. Por su parte, en el CEIP Severí Torres de Castelló, las clases han comenzado sin la cobertura de la vacante de una maestra de infantil.

La lluvia ha dejado este miércoles charcos en el pasillo del IES Vicent Gandia de Castelló por las filtraciones. / Levante-EMV

También en el CEIP Joaquín Muñoz de Turís hoy los termómetros han marcado máximas difíciles de soportar. Hasta 35 ºC se han registrado en algunas de las aulas de este colegio, que arrastra graves problemas estructurales y de masificación, con más de 600 alumnos en un inmueble de 1947 y tras dos décadas en aulas prefabricadas. El alcalde, Paco Ricau, admite que el recinto se ha quedado pequeño y detalla que ya se redacta el proyecto de urbanización para edificar un nuevo colegio junto al instituto. Desde la AMPA alertan de falta de mantenimiento —“ni una capa de pintura este verano”—, de la necesidad de reparar los desperfectos de la dana (maderas astilladas y pavimentos hinchados que el alcalde considera que “es poca cosa”) y del deterioro del parque infantil, cuyas losas de caucho sueltas han llevado a plantear su precinto. A ello se suma la falta de cobertura de personal y los desajustes por la Ley de Libertad Educativa: el desequilibrio de solicitudes dejó a más de veinte familias sin plaza en valenciano en tres años, obligando a abrir una segunda aula con ratios saturadas (23 y 24 escolares), mientras la de castellano arranca con solo cuatro alumnos. La petición de unificar la línea para redistribuir a los menores fue rechazada por la inspección educativa. Las familias esperan un nuevo barracón que se sumará a los siete ya existentes y al comedor escolar.

El termómetro ha subido hasta los 35 grados en el colegio de Turís. / Levante-EMV

El calor sofocante y las obras inacabadas son el denominador común en múltiples municipios de la comarca. En Sueca, donde el curso arranca con 3.919 matriculaciones, el concejal de Educación, Xavi Fos, valora el inicio global pero pone el foco en las infraestructuras. En el CEIP Cervantes, las obras en cubiertas y falsos techos encaran su recta final y obligan a mantener al alumnado dividido entre la Ludoteca Municipal y el centro de adultos de la Casa de la Cultura, mientras el consistorio ha asumido este verano labores de pintura y mantenimiento. En el CEIP Carrasquer, ante la falta de climatización, el Ayuntamiento de Sueca ha instalado equipos portátiles de aire —priorizando el aula UECO— mientras licita con fondos propios una instalación definitiva. En la vecina Fortaleny, el CEIP Sant Antoni Abad ha debido disgregar a sus estudiantes entre el propio colegio, la biblioteca y el Auditorio Municipal para esquivar los trabajos de reforma. Por su parte, Cullera ha iniciado las clases redistribuyendo al alumnado por las obras en el colegio Raval de San Agustín, sin que las actuaciones en el IES Joan Llopis Marí impidan el regreso a las aulas.

Alumnos se dirigen a su centro educativo en el campus educativo de Tulell en el primer día de clase. / Levante-EMV

En Alzira, las incidencias se multiplican entre la falta de sombras y los desajustes de personal y recursos. El CEIP Tirant Lo Blanc arranca sin tutor de segundo por retrasos en la sustitución, con incorporación tardía de la tutora de dos años, déficit de horas de especialistas pese al incremento de alumnado con necesidades, quejas por exceso de burocracia, falta de dotaciones y la decisión de suspender las excursiones en el contexto de huelga docente. En el CEIP Vall de la Casella, con una unidad habilitada por exceso de ratio que este año alcanza sexto de primaria, las aulas disponen de climatización pero faltan sombras en el patio y solo se han programado salidas gratuitas a la espera de debatir medidas reivindicativas. En secundaria, mientras el IES Jaume I cuenta con plantilla completa pero no realizará actividades fuera del horario lectivo, el IES Josep Maria Parra recurre a ventiladores costeados por el AMPA y tramita una nueva acometida eléctrica para climatizar la planta superior y soportar la potencia que exige la FP de peluquería.

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En Benifaió, el CEIP Trullàs arranca casi al completo de personal pero su comunidad advierte de que la ayuda de 9.000 euros resulta insuficiente ante la antigüedad de las ventanas y del tendido eléctrico, habiendo acordado suspender las salidas que exijan autobús escolar salvo el viaje de sexto. El CEIP Montroi inició las clases con obras pendientes en el tejado, calor, los ordenadores sin montar por falta de coordinador TIC y el consistorio acondicionando zonas de sombra. En Real, el CEIP Sant Pere Apòstol comenzó sin contratiempos de plantilla y con el valenciano como lengua vehicular en todos los grupos, aunque con una subvención de 5.000 euros considerada insuficiente. La nota más positiva llega desde Llombai: el CEIP Sant Francesc de Borja cuenta con todo el profesorado y estrena una unidad pionera de uno a dos años con maestra y educadora. Como remarca la concejala Elisa Moragón tras meses de gestiones ante la Generalitat: “Hemos estado haciendo los trámites y las gestiones, y hemos informado a Conselleria y le hemos implorado durante tres meses seguidos”.