Alzira inicia el curso con las aulas de sexto al límite y con la reivindicación de un nuevo colegio

Alzira inicia el curso 26-27 sin plazas en sexto de primaria y con todas las aulas de cinco años llenas, “con las ratios a tope”, ha informado la concejala de Educación, Virtuts Piera. El ayuntamiento ha solicitado a la Conselleria de Educación que habilite una aula nueva de sexto de primaria en el CEIP Lluís Vives, al tratarse del único centro público con disponibilidad de espacio para hacer frente a esta “necesidad a nivel de municipio”. Así se decidió en la comisión de escolarización celebrada el pasado jueves, donde también se trató de resolver las solicitudes de matrícula recibidas fuera de plazo. Desde el 31 de julio, cuando acabó el plazo extraordinario de matriculación en los centros educativos, el ayuntamiento ha recibido 158 peticiones de escolarización, de las cuales quedan por asignar una veintena “porque dependían de consultas a las familias u otros trámites”, indica la regidora.

La matrícula sobrevenida —fuera del plazo reservado a la matrícula (desde junio hasta agosto, aproximadamente)—, es un hecho singular en la capital de la Ribera Alta por el alto volumen de llegada de alumnado a lo largo del curso. El curso pasado se registraron cerca de 400 solicitudes. Es una problemática que se repite cada año: en el curso 2021-2022 se registraron 384 solicitudes fuera de plazo, 667 en el curso 2022-2023 y 691 en el curso 2023-2024, mientras que en 2025 la ciudad recibió 468 nuevos alumnos. Este aumento constante ha obligado los centros a abrir nuevas aulas en espacios como bibliotecas, aulas de música o salas de informática, una situación que solo tres escuelas de la ciudad han podido evitar. Además, ha aumentado la ratio de alumnado, llegando a los 29 alumnos por aula el curso pasado en algunos casos. El ayuntamiento advierte que los centros públicos de Alzira “disponen cada vez de menos margen para absorber nuevos alumnos”, ya que “el alumnado de los centros públicos de Alzira hace cinco años que aumenta de manera continuada”, asegura.

Ante esta evolución, el gobierno municipal ha reivindicado ante la Conselleria de Educación la creación del colegio número 12 en Alzira, para poder disponer de espacio que permita rebajar las ratios y recuperar los espacios de uso común reconvertidos en aulas en diferentes centros, según ha explicado Piera.

A falta de conocer la cifra exacta de alumnos de la capital de la Ribera Alta, todo apunta a que superará los 6.856 alumnos del curso anterior, ya que el volumen de estudiantes en los centros públicos de la ciudad lleva cinco años aumentando de forma continua, según destaca la concejala.

Planes Edificant en espera

El curso arranca arrastrando la incertidumbre sobre la ejecución de los tres planes Edificant bloqueados. En el caso del IES Jaume I, Piera ha indicado que ya se ha remitido a la Conselleria de Educación el formulario oficial relacionado con el aumento de la delegación a causa del incremento de los precios del proyecto de construcción. Este instituto, el más antiguo de Alzira, está pendiente de la ejecución de un centro nuevo, que fue adjudicada a la constructora Vialterra, que comenzó la edificación el 5 de agosto de 2024. Apenas nueve meses después, en abril de 2025, la adjudicataria abandonó los trabajos habiendo completado tan solo el 20 % del proyecto. Tras manifestar posteriormente por escrito su negativa a continuar con la obra, el consistorio activó el expediente de rescisión que culminó el pasado mes de junio con la extinción del contrato. Este mes de agosto se confirmó la ruptura al rechazar el plenario del ayuntamiento por unanimidad el recurso de reposición presentado por la empresa Vialterra Infraestructuras S.A. contra la resolución de su contrato. Además, se adelantaron los trámites para licitar de nuevo las obras, tras haber recibido el visto bueno de la Conselleria de Educación para ampliar la delegación del Pla Edificant y aumentar el presupuesto del centro. Ahora el ayuntamiento aguarda a la confirmación del formulario oficial para poder iniciar la licitación. Piera confía en que “en cinco meses pueda estar resuelta la contratación y se reanuden las obras” para acabar el nuevo instituto.

Estado de la construcción del nuevo edificio del IES Jaume I, después del abandono de la constructora Vialterra. / Agustí Perales Iborra

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alzira también ha iniciado la redacción del proyecto de reforma del IES Josep Maria Parra. “Aplazamos hacer el proyecto a falta de saber si concedían los dos ciclos de la rama sanitaria”, dice Piera. A finales del mes de abril, el IES Josep Maria Parra detectó la habilitación de las horas de los ciclos de Farmacia y parafarmacia y Curas auxiliares de enfermería, solicitados durante mucho tiempo a causa de la gran demanda y proyección con que cuentan en la localidad y en la comarca. No obstante, semanas después, desaparecieron de la planilla del instituto las horas del ciclo de Curas auxiliares de enfermería sin recibir explicaciones desde la conselleria. Este curso comienza con la oferta del nuevo ciclo de grado medio de la rama sanitaria con las treinta plazas ofertadas completas y “33 en lista de espera”, asegura la directora del IES Parra, Àngela Masià. Pese a que no existe confirmación oficial de la concesión del segundo ciclo sanitario, “el ayuntamiento está haciendo el proyecto de reforma del instituto teniendo en mente que se contará con estos dos nuevos ciclos” que, en el caso del de Curas Auxiliares, sí precisa de instalaciones específicas para poder llevar a cabo las clases, explica la directora. Este centro comienza el curso con la plantilla completa “a falta de cubrir una excedencia”, dice Masiá. También el IES Jaume I cuenta con todo su profesorado antes del día de inicio del curso escolar.

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El CEE comarcal Carmen Picó, por su parte, permanece encallado en la búsqueda de parcelas donde poder ubicar el nuevo centro. “La Conselleria de Educación tiene encima de la mesa desde el curso pasado la propuesta de parcelas realizada por el ayuntamiento”, recuerda Virtuts Piera. El centro, que estaba previsto trasladarlo a un solar de Tulell, se quedó sin ubicación después de la dana, al cambiar los criterios de la conselleria por tratarse de una parcela en suelo inundable. Educación declaró el pasado mes de mayo que “debido a la dificultad de la construcción del centro por sus necesidades, será la conselleria quien se haga cargo de la construcción del nuevo centro”. En aquel momento indicaron que se encontraban “analizando la información proporcionada por el Ayuntamiento de Alzira sobre la parcela” donde deberá construirse el nuevo colegio. “El proceso se encuentra en los trámites previos a su inicio”, dijeron. La conselleria recuerda que los emplazamientos deben garantizar la inclusión social del alumnado y las condiciones de seguridad y accesibilidad que precisan los niños y jóvenes del CEE Carmen Picó.