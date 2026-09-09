Camarero aboga en Carlet por la construcción industrializada para incrementar la oferta de vivienda

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha visitado esta mañana en Carlet la empresa Proyme Ingeniería y Construcción, SL, especializada en el diseño, desarrollo y ejecución integral de proyectos de edificación, rehabilitación y construcción industrializada, y ha destacado que la industrialización “constituye uno de los pilares para incrementar la oferta de vivienda y acelerar la ejecución de promociones públicas y privadas”.

Camarero ha tenido ocasión de conocer el sistema de fabricación industrializada de módulos de baño que realiza Proyme, y ha subrayado el papel que desempeñan la innovación, la industrialización y la colaboración entre las administraciones y el tejido empresarial valenciano como “herramientas clave para modernizar el sector de la construcción, reducir los plazos de ejecución y facilitar el desarrollo de vivienda asequible en la Comunitat Valenciana”.

La vicepresidenta primera ha hecho hincapié en la apuesta de la Generalitat por incorporar sistemas industrializados en la construcción y promoción de vivienda, lo que permite “atender la demanda de vivienda en la Comunitat Valenciana reduciendo los plazos de ejecución y entrega, además de mantener los máximos estándares de calidad y sostenibilidad”. La titular de Vivienda ha señalado que “avanzamos hacia una manera de entender la construcción innovadora, eficiente, sostenible y conectada con la sociedad”. Un enfoque “compartido por este Consell, que trabaja cada día para hacer de la Comunitat Valenciana un territorio atractivo para la inversión, el talento y los proyectos capaces de generar oportunidades de futuro”.

Asimismo, Susana Camarero ha remarcado que la innovación “no solo mejora los procesos constructivos, sino que también genera empleo cualificado, impulsa la competitividad de nuestras empresas y fortalece el tejido industrial valenciano”.

De este modo, “empresas como Proyme demuestran que la Comunitat Valenciana cuenta con capacidad industrial, talento e innovación para liderar la transformación del sector de la construcción”, ha indicado la vicepresidenta.

Proyme se ha consolidado como una de las compañías valencianas de referencia en la fabricación industrializada de elementos constructivos, que en los últimos años ha apostado decididamente por la industrialización de la construcción, la digitalización de procesos y la implementación de la metodología BIM ('Building Information Modeling') como ejes de su crecimiento.

Este modelo aporta importantes ventajas vinculadas a la reducción de los plazos de ejecución; un mayor control de calidad; mejora de la seguridad laboral; disminución de los residuos generados; mayor eficiencia energética y sostenibilidad, así como la optimización de los costes y recursos.

Por todo ello, Camarero ha puesto de relieve que la industrialización “constituye uno de los pilares para incrementar la oferta de vivienda y acelerar la ejecución de promociones públicas y privadas”.

En la visita a Proyme también han participado el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, la directora general del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), Begoña Serrano, el presidente y consejero delegado de Proyme, Juan Bautista Pelufo, así como las alcaldesas de Carlet y Alginet, Laura Sáez y Elia Ferrer, respectivamente.

Apuesta por la vivienda industrializada

Susana Camarero ha incidido en que “la industrialización constituye una apuesta de presente”, como se pone de manifiesto con algunas de las iniciativas puestas en marcha por el Consell en materia de vivienda. Así, la vicepresidenta se ha referido al Plan Vive Dana, que contempla la construcción de cerca de 250 viviendas en diferentes municipios afectados por el temporal mediante sistemas industrializados, de las que 100 ya tienen los proyectos en marcha.

En concreto, “gracias al trabajo conjunto entre las áreas de Vivienda, Urbanismo y los ayuntamientos, podemos decir que en tiempo récord ya están adjudicadas en Albal y Torrent 60 viviendas industrializadas, con una inversión cercana a los 12 millones de euros y con unos plazos de ejecución de entre 12 y 15 meses”, ha detallado la vicepresidenta. Mientras que en Utiel “está prevista la construcción de alrededor de 35 viviendas, con una inversión de 6,7 millones de euros. No hablamos de proyectos aislados, hablamos de una estrategia global, coherente y planificada”, ha enfatizado Camarero.

Además, la titular de Vivienda ha indicado que en otras promociones de viviendas, como es el caso de Sant Joan d’Alacant, “se ha recurrido a la industrialización de parte de la construcción, en elementos como escaleras, baños o fachadas”, ya que “permite una mayor agilidad en los tiempos y elimina problemas con la mano de obra”.

Del mismo modo, Camarero ha destacado que esta apuesta por la industrialización, junto con la creación del clúster de la innovación en la construcción, “sitúan a nuestro territorio en la vanguardia de la innovación en el ámbito de la vivienda”, al tiempo que ha defendido que la Comunitat Valenciana “cuenta con empresas preparadas, talento, industria auxiliar y capacidad para liderar esta transformación”.

En última instancia, la vicepresidenta ha señalado que “responder al actual reto de acceso a la vivienda exige también de nuevas soluciones, nuevas alianzas y formas de trabajar”. En este contexto, compañías como Proyme —ha dicho— “ayudan a conectar tecnología, conocimiento y administración pública bajo un objetivo común: construir vivienda más rápido y dar respuesta a la necesidad de acceso a la vivienda que existe en nuestra sociedad”.