El CEIP Lluís Vives de Alzira arranca el curso con ratios desbordadas en sexto y sin climatización

El nuevo curso escolar ha arrancado en Alzira condicionado por la saturación de las aulas y las altas temperaturas, con el CEIP Lluís Vives como principal reflejo de esta problemática. Precisamente a las puertas de este centro y del vecino colegio concertado La Purísima, ha realizado el equipo de gobierno el acto de arranque del curso, en el nuevo espacio peatonalizado de la plaza Reis d’Orient, una de las actuaciones impulsadas por el consistorio para mejorar, dentro de sus posibilidades, los entornos escolares, además de intervenciones para renaturalizar los patios y las labores periódicas de mantenimiento.

El incremento constante del alumnado se traduce este curso 26-27 en dos niveles educativos al límite: las aulas de sexto de primaria y las de cinco años, como ha adelantado Levante-EMV. Todos los cursos de sexto superan la ratio de 25 alumnos por aula y llegan a los 27 escolares. En el CEIP Lluís Vives, los dos cursos de sexto están a 30, a la espera de la nueva aula solicitada por el Ayuntamiento de Alzira y que se habilitará en este colegio, el único con espacio disponible.

La directora del CEIP Lluís Vives, Mónica Carpena, ha manifestado su preocupación: "El resto de las escuelas están a 27. Mi colegio ya estaba en negativo, ya pasábamos de 27. Como tenemos espacio, hemos solicitado habilitar una aula, y estamos a la espera", ha señalado Carpena, quien ha advertido del impacto inmediato sobre la convivencia: "¿Sabes cuál es el problema? Que meter ahora en una clase en la que caben veinticinco a más niños, sin aire acondicionado, con ventiladores que no funcionan… es un problema… Y lo es porque la conselleria no ha hecho lo que tenía que hacer".

Un momento de la rueda de prensa de arranque del curso escolar en el nuevo tramo peatonal. / Teresa Juan-Mompó

Centro sin climatizar

La directora ha denunciado la insuficiencia y la tardanza del dinero asignado para la mejora de la climatización de los centros, que llegó en julio y resulta escaso ante la necesidad previa de adaptar la red eléctrica: "Yo tengo 10.000 euros. Nos los dan en julio. En julio, ¿qué pasa? ¿Cuándo se coge la gente las vacaciones? En julio y agosto, es normal. Yo como directora he estado en agosto trabajando porque considero que me han dado 10.000 euros y tengo que invertirlos sí o sí". Carpena ha insistido en que la adecuación técnica dificulta la ejecución rápida: "Después te pones a pedir presupuestos y es una locura. Porque realmente lo que tengo que hacer primero, que no hace la conselleria, es adaptar toda esta infraestructura eléctrica para que pueda soportar estos aires acondicionados. Que no es tan fácil". A día de hoy, el centro sigue sin climatizar: "Todavía no hemos podido invertirlos en la climatización de las aulas, y hoy los niños estarán pasando calor. Y lo que queda. Con 10.000 euros en un colegio tan grande mucho no podemos hacer. Jugamos con lo que tenemos".

La concejala de Educación, Virtuts Piera, ha explicado que el inicio de curso se ha caracterizado por un intenso trabajo de escolarización, con la gestión de 158 solicitudes de matrícula recibidas desde el 31 de julio. Al no disponer de plazas suficientes, la comisión de escolarización acordó la semana pasada solicitar a la Conselleria de Educación la habilitación de una nueva aula de sexto en el CEIP Lluís Vives. "Lo que ocurre es que ahora están en las aulas de sexto con una ratio de 30 niños. Esperamos que Conselleria, lo antes posible, nos apruebe esta habilitación y poder abrir ya esta aula nueva y reducir las ratios, porque de hecho deberíamos tener 25 y tenemos 27", ha remarcado la regidora.

Un padre vuelve a casa tras recoger al niño de la jornada de adaptación de infantil. / Teresa Juan-Mompó

Gasto eléctrico a cargo del ayuntamiento

En esta misma línea crítica se ha pronunciado el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, quien ha censurado la falta de un plan estructural frente al cambio climático y el coste energético derivado: "No penséis que estamos como hace veinte años. No es así. Ahora el verano dura hasta noviembre. Si tienes mala suerte, incluso hasta diciembre. Y ahora se dan cuenta de que ha llegado el calor y nos dan 10.000 euros... En un colegio que tiene entre treinta y cuarenta clases donde poner aire acondicionado. No han pensado en que tienen que tener las paredes un poco más aisladas, o las ventanas, o el techo, o el consumo que va a producir esto, porque el consumo lo pagaremos nosotros, el ayuntamiento. La conselleria no ha dicho: 'No se preocupe que el consumo extra lo voy a pagar yo', eso no lo ha dicho".

Los representantes municipales y la directora, a las puertas del colegio Lluís Vives. / Teresa Juan-Mompó

Domínguez ha descartado que las familias o el propio consistorio deban asumir inversiones en infraestructuras que corresponden a la Generalitat: "No creo que sea la solución que el AFA invierta en un centro educativo público, la inversión en una infraestructura debería hacerla la conselleria. Ni siquiera el ayuntamiento debería invertir en estas cosas". El primer edil ha subrayado la gravedad de las olas de calor tardías y la necesidad de intervenir en aislamientos antes que limitarse a instalar aparatos portátiles: "Ayer mismo hizo 40 grados y estamos ya a mediados de septiembre. Y lo que queda. Esta es la cuarta ola de calor. Tendríamos que pensar en otras cuestiones. Cuestiones que no solo tienen que ver con poner pingüinos: primero, la infraestructura eléctrica, como dice la directora, pero después, los aislamientos".

Una familia transita por el nuevo entorno peatonal en el barrio de la Vila. / Teresa Juan-Mompó

Esta sobrecarga en el CEIP Lluís Vives responde a un problema estructural: Alzira acumula cinco años consecutivos de aumento ininterrumpido de alumnado por matrícula sobrevenida, lo que ha obligado históricamente a reconvertir bibliotecas y aulas de música o informática en clases ordinarias. Ante este escenario, el Ayuntamiento reitera su petición urgente para construir un nuevo colegio en el municipio, mientras sigue a la espera del desbloqueo de las obras pendientes del Plan Edificant en los institutos Jaume I y Josep Maria Parra y en el CEE Carmen Picó.