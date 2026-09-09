El censo escolar repunta mínimamente en Sueca y supera los 3.900 alumnos

Sueca ha iniciado esta mañana un nuevo curso escolar con un incremento en las escolarizaciones. En total, el número de alumnos y alumnas matriculados en los once centros públicos y concertados del municipio, contando a las entidades locales menores de El Perelló y Mareny de Barraquetes, asciende a 3.919, 24 más que en el curso anterior.

La normalidad ha sido la nota predominante en este inicio, en palabras del concejal de Educación, Xavi Fos, quien ha querido referirse especialmente a la situación de los CEIP Cervantes y Carrasquer:«Desde el ayuntamiento se ha estado trabajando los últimos meses para dar respuesta a diferentes necesidades relacionadas con las instalaciones». Por lo que respecta al CEIP Cervantes, alumnado y profesorado continúan provisionalmente distribuidos en dos espacios municipales mientras finalizan las obras del centro. «Los trabajos se encuentran en su última fase y avanzan favorablemente. La previsión y el deseo del ayuntamiento es que el alumnado pueda volver a su colegio lo antes posible, una vez finalizadas las obras y estén garantizadas todas las condiciones necesarias», señala Fos.

La situación se remonta a los problemas detectados en el edificio, especialmente en la cubierta y los falsos techos, que obligaron al cierre del centro por motivos de seguridad. Ante esta situación, y para garantizar la continuidad de la actividad educativa, el ayuntamiento puso a disposición de la comunidad educativa dos espacios municipales: la ludoteca, para el alumnado de Infantil y los primeros cursos de Primaria, y el Centro Público de Formación de Personas Adultas ‘Miquel Rosanes’, en la Casa de la Cultura, para el resto de cursos. «Se trata de dependencias y recursos municipales que el ayuntamiento ha puesto a disposición del sistema educativo, a pesar de que la intervención sobre las infraestructuras educativas corresponde a la Conselleria. Ante la falta inicial de una alternativa que permitiera mantener la actividad educativa en Sueca, desde el ayuntamiento se asumió un papel de mediación habilitando estos espacios para dar una solución a las familias, el alumnado y el profesorado», ha indicado Fos.

Paralelamente a las obras que se están ejecutando en el CEIP Cervantes, el Ayuntamiento de Sueca ha aprovechado durante el verano para realizar «diferentes trabajos de reparación y mantenimiento, necesarios en el colegio después de años sin una intervención de estas características. Entre las actuaciones realizadas destacan la pintura de toda la primera planta y diferentes trabajos de reparación y mantenimiento. El objetivo es aprovechar este periodo para que, cuando el alumnado pueda volver al colegio, lo haga también a unas instalaciones en mejores condiciones», señala Fos.

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Por lo que respecta al inicio del curso en el CEIP Carrasquer, se ha desarrollado también con normalidad, «aunque continúa existiendo una de las principales problemáticas que arrastra el centro: la falta de climatización en el edificio emblemático», ha explicado Fos. El ayuntamiento había reclamado previamente a la Conselleria de Educación que asumiera esta actuación, al tratarse de una intervención vinculada a la mejora de las infraestructuras educativas. «Ante la necesidad de dar una solución definitiva al problema, y después de no obtener respuesta, será finalmente el ayuntamiento quien asuma la inversión necesaria para climatizar el edificio», en palabras de Fos.