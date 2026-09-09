Cullera blinda sus imbornales ante un otoño que amenaza con lluvias intensas

Cullera prepara su red de drenaje urbano ante la llegada de un otoño que vuelve a situar a las lluvias intensas entre las principales amenazas para el municipio. Septiembre y octubre son tradicionalmente meses especialmente sensibles en el litoral valenciano y el recuerdo de los últimos episodios de precipitaciones extremas mantiene la prevención como una de las prioridades para evitar que una lluvia torrencial pueda convertir calles y avenidas en auténticos cauces de agua.

Con este objetivo, Aigües de Cullera, empresa mixta participada por el ayuntamiento y Veolia, ha iniciado a principios de septiembre una campaña intensiva de limpieza y mantenimiento preventivo de los imbornales y de toda la red de drenaje urbano. La actuación pretende garantizar que el agua pueda entrar con rapidez en la red y ser evacuada cuando se produzcan precipitaciones de elevada intensidad.

Mantener despejados los imbornales resulta fundamental en un municipio como Cullera, condicionado por su proximidad al mar y por la existencia de numerosas zonas situadas a baja cota. Hojas, arenas, tierra, sedimentos y residuos acumulados durante el verano pueden reducir considerablemente la capacidad de captación de las rejillas y favorecer la aparición de balsas de agua cuando se registran lluvias intensas en periodos muy cortos de tiempo.

La campaña presta especial atención a los puntos considerados más sensibles, entre ellos el Bulevar, San Antonio, Racó y Faro. Son áreas en las que las características del terreno y su proximidad al litoral hacen especialmente importante que los sistemas de drenaje funcionen correctamente antes de la llegada de los episodios otoñales.

Los trabajos incluyen la limpieza de imbornales, rejillas y arquetas, además de la revisión de los puntos de conexión y evacuación. Paralelamente, se están realizando inspecciones para localizar posibles obstrucciones y comprobar el estado de los elementos que conforman la red.

26 colectores hacia el mar

Una de las actuaciones de mayor alcance consiste en la limpieza integral y puesta a punto de los 26 colectores de aguas pluviales que desembocan en la franja litoral de Cullera. Estas infraestructuras desempeñan un papel esencial a la hora de conducir hacia el mar buena parte de las escorrentías generadas durante los episodios de lluvias intensas.

La intervención se concentra especialmente en los tramos finales de los colectores y en los puntos situados a menor cota, donde puede llegar a concentrarse una mayor cantidad de agua. El objetivo es que, cuando llegue una tormenta, el sistema pueda trabajar a pleno rendimiento y minimizar el riesgo de que las obstrucciones dificulten la evacuación.

La actuación extraordinaria de septiembre complementa el programa ordinario de mantenimiento que Aigües de Cullera desarrolla durante todo el año. La limpieza preventiva cobra, sin embargo, una especial relevancia al finalizar el verano, después de meses en los que la red puede haber acumulado arena y otros materiales arrastrados por el viento y la actividad urbana.

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