Favara celebrará un pleno seis meses y medio después pero solo para propiciar el relevo de tres ediles

El Ayuntamiento de Favara volverá a reunir a su corporación municipal en pleno después de más de seis meses sin celebrar una sesión -la última fue el 23 de febrero-, en un momento especialmente delicado para la política municipal y tras una legislatura marcada por las dimisiones, las fracturas internas y la dificultad del gobierno local para consolidar una mayoría estable. La alcaldesa, María Pilar Sala (PP), ha convocado una sesión extraordinaria para el próximo jueves 10 de septiembre a las 20 horas. Si no pudiera celebrarse en primera convocatoria, la segunda está fijada para el 15 de septiembre, también a las 20 horas.

La convocatoria tiene un orden del día muy reducido pero de gran trascendencia política. La sesión se celebrará para dar cuenta de las renuncias al cargo de concejal presentadas por José Francisco Vicedo Molina e Isabel Borràs Pastor, ambos de Compromís, y para proceder a la toma de posesión como concejal del Partido Popular de Salvador Climent Bataller. El pleno, por tanto, no será una sesión de contenido político o de gestión municipal, sino una reunión extraordinaria destinada fundamentalmente a regularizar la composición de la corporación, después de meses de bloqueo e inestabilidad.

Más de medio año sin pleno

La convocatoria llega después de un periodo excepcionalmente prolongado sin sesiones plenarias. La situación adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que la legislación estatal establece que los ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes deben celebrar al menos un pleno ordinario cada tres meses. La sesión convocada, además, se produce en un consistorio que lleva meses arrastrando una complicada correlación de fuerzas y que ha visto cómo varias de sus plazas de concejal han quedado vacantes como consecuencia de sucesivas renuncias.

Uno de los asuntos centrales será la toma de posesión de Salvador Climent Bataller como concejal del Partido Popular. Su incorporación no es fruto de una sustitución ordinaria dentro de la candidatura popular. El PP había agotado su lista electoral de 2023 para cubrir las vacantes producidas durante la legislatura y ha tenido que recurrir a un procedimiento extraordinario y buscar a una persona que no iba en la lista. La Junta Electoral Central publicó en 27 de junio en el BOE la propuesta de designación de Climent Bataller para cubrir una vacante del PP en el Ayuntamiento de Favara. La llegada de Climent supone así el cierre de uno de los episodios que han evidenciado la extraordinaria dificultad del PP para mantener completa su representación municipal.

Una corporación marcada por las vacantes

La situación se remonta a finales de 2025, cuando el PP perdió a dos de sus cuatro concejales, Ester Císcar y Rafael Jaijo, que presentaron su renuncia alegando motivos personales. Aquellas salidas dejaron al gobierno de Pilar Sala en una posición todavía más débil. La primera vacante pudo ser cubierta después de que varios integrantes de la candidatura popular renunciaran a asumir el acta. Finalmente fue Emilia Cebolla quien aceptó incorporarse a la corporación, permitiendo al PP recuperar parcialmente su representación. La segunda vacante resultó todavía más complicada. Los candidatos que permanecían en la lista rechazaron sucesivamente asumir el acta, lo que terminó agotando la candidatura popular y obligó al partido a recurrir al procedimiento excepcional ante la Junta Electoral Central.

Vicedo y Borràs quienes renuncian asus actas

El pleno del jueves tendrá una segunda consecuencia política de mayor calado: José Francisco Vicedo e Isabel Borràs dejarán sus actas. Los dos habían sido hasta ahora los representantes de Compromís que permanecían en la corporación después de la fractura que sufrió la formación valencianista al comienzo de la legislatura. Vicedo fue el candidato de Compromís en las elecciones municipales de mayo de 2023 y quien asumió inicialmente la alcaldía de Favara.

Compromís fue la candidatura más votada en aquellos comicios y obtuvo cuatro concejales, los mismos que el Partido Popular. Sin embargo, las diferencias internas en la formación y el posterior fracaso de las negociaciones para articular un gobierno estable acabaron provocando la renuncia de Vicedo como alcalde en marzo de 2024.

Vicedo abandonó entonces la alcaldía, pero mantuvo su acta de concejal. El pleno extraordinario celebrado el 9 de abril de 2024 acabó dando la vara de mando a la popular María Pilar Sala, después de que el candidato socialista, Rafael Aragó, obtuviera cinco votos y no alcanzara la mayoría absoluta de seis.

La crisis que cambió el mapa político de Favara

La llegada del PP a la alcaldía fue consecuencia directa de la fractura de Compromís.

Vicedo había negociado con el PSPV un acuerdo de gobierno que contemplaba su dedicación exclusiva como alcalde. Dos concejales de la candidatura de Compromís se opusieron a esa fórmula, fueron expulsados de la formación y pasaron al grupo de no adscritos. La ruptura provocó finalmente la renuncia de Vicedo y abrió la puerta a la alcaldía de Pilar Sala.

Desde entonces, Favara ha vivido una legislatura especialmente compleja, con cambios en la composición de la corporación, renuncias de concejales y un gobierno popular en minoría.

El ayuntamiento quedó configurado durante buena parte de esta etapa con cuatro concejales del PP, tres del PSPV, dos de Compromís y dos no adscritos, en una corporación de once miembros y con la mayoría absoluta situada en seis concejales. La oposición disponía, por tanto, de una mayoría numérica frente al ejecutivo popular.

Una nueva fotografía política

La sesión del próximo jueves modificará nuevamente ese escenario. La nueva composición de la corporación dependerá, no obstante, de la tramitación posterior de las vacantes que puedan generar las dos renuncias de Compromís y de los procedimientos previstos para cubrirlas.

El pleno del 10 de septiembre supone un nuevo punto de inflexión en la configuración política del Ayuntamiento de Favara.

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El próximo jueves, por tanto, Favara recuperará la actividad plenaria en un escenario político completamente distinto al existente al inicio de la legislatura. La entrada de Salvador Climent y la salida de Vicedo y Borràs volverán a alterar los equilibrios internos de un ayuntamiento que todavía tiene pendiente completar su mapa de representación y encontrar una fórmula de estabilidad política para afrontar el último tramo del mandato. Un último tramo que promete no dejar a nadie en diferente ya que una de las candidatas que suplirá a los dimitidos por parte de compromiso será la exalcaldesa Oro Azorín, quien mantiene un enfrentamiento por motivos familiares con la actual alcaldesa de Favara. El otro candidato de Compromis será Miquel Bonet.