Llombai estrena aula de un año para dar respuesta a doce familias que se quedaron sin plaza Catadau

El CEIP Sant Francesc de Borja de Llombai, el único centro educativo del municipio, arranca el curso escolar 2026-2027 con la plantilla docente al completo y con una importante novedad: la apertura de una nueva aula para alumnos de 1 a 2 años. Según ha confirmado la concejala de Educación de la localidad, Elisa Moragón, tras consultar con la jefatura de estudios, dos nuevos maestros se han incorporado al claustro, por lo que “sorprendentemente, empiezan con plantilla completa”.

La creación de esta unidad pionera ha sido fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la dirección del centro. La falta de guarderías privadas en Llombai y la existencia de una única escuela concertada en Catadau para dar servicio a tres municipios dejaba a los menores de Llombai en desventaja de puntuación y sin posibilidad de ampliación en dicho centro. Ante este escenario, el consistorio redobló sus esfuerzos y mantuvo la insistencia ante la conselleria: “Hemos estado haciendo los trámites y las gestiones, y hemos informado a Conselleria y le hemos implorado durante tres meses seguidos”, ha explicado Moragón. El esfuerzo se ha traducido en la autorización a la nueva aula, recibida a finales de julio.

El ayuntamiento ha facilitado la adaptación del baño, el patio y del comedor para el alumnado de 1 año. / Levante-EMV

El nuevo servicio asistencial y pedagógico contará de forma específica con una maestra de Educación Infantil y una educadora, lo que permite al colegio convertirse en uno de los primeros centros públicos de la comarca en ofrecer un itinerario educativo completo desde el primer año hasta los doce años, destacan fuentes municipales. Para su puesta en marcha, el ayuntamiento ha ejecutado diversas actuaciones de adecuación en los espacios exteriores, entre ellas la adaptación de un patio infantil exclusivo y seguro al que esta misma semana se le instalará el pavimento de caucho. Asimismo, el consistorio ha debido tramitar permisos especiales ante la Conselleria de Educación para el comedor escolar, ya que los pequeños comen en tronas dentro de su propia aula y en un horario adelantado para poder dormir la siesta en cunas inmediatamente después, según ha explicado la concejala.

Claustro del CEIP Sant Frances de Borja de Llombai justo antes de abrir las puertas del colegio. / Levante-EMV

Esta normalidad en el arranque del curso contrasta con los antecedentes del año anterior, cuando la comunidad educativa y la AMPA denunciaron públicamente la falta de respuesta de Inspección ante la superación de la ratio legal de 25 alumnos en dos grupos de Primaria, que llegaron a alcanzar los 27 y 29 escolares matriculados. Aquella situación provocó una fuerte sobrecarga laboral para el profesorado al concentrar a alumnado con necesidades específicas de apoyo y recién llegados sin dominio lingüístico, un problema de masificación que tensó el día a día de un colegio de referencia comarcal que ya contaba previamente con aula de dos años y unidad UECO.