Solo las obras en el colegio de Fortaleny alteran la normalidad en el regreso a las aulas en la Ribera Baixa

La vuelta a las aulas ha transcurrido con normalidad en la práctica totalidad de los municipios de la Ribera Baixa. Los centros educativos de la comarca han abierto sus puertas con el inicio del nuevo curso escolar sin que se hayan registrado incidencias de especial relevancia, en una jornada marcada por el regreso progresivo de miles de alumnos a colegios e institutos después de las vacaciones de verano.

La principal excepción se encuentra en Fortaleny, donde el alumnado del CEIP Sant Antoni Abad ha tenido que comenzar el curso de una manera muy diferente a la del resto de escolares de la comarca debido a las obras que se están ejecutando en las instalaciones del centro. La situación ha obligado a organizar las clases en tres espacios diferentes. Una parte de la actividad lectiva se mantiene en el propio colegio, mientras que otros alumnos han sido trasladados provisionalmente a la biblioteca y al Auditorio Municipal, habilitados como espacios educativos mientras se prolonguen los trabajos.

La distribución supone un esfuerzo añadido tanto para el alumnado y sus familias como para el profesorado y el personal del centro, que han tenido que adaptar el funcionamiento habitual del colegio a una situación excepcional. La utilización de diferentes instalaciones municipales permite garantizar, no obstante, el comienzo de las clases y la continuidad de la actividad educativa mientras avanzan las obras.

Más allá de esta circunstancia, la jornada de inicio del curso ha estado caracterizada por la normalidad en el conjunto de la Ribera Baixa. Desde los municipios más pequeños hasta las localidades con una mayor población escolar, los centros han recuperado su actividad después del paréntesis estival, con los habituales reencuentros entre alumnos y profesores y la incorporación de los nuevos escolares. En Cullera el curso ha arrancado con normalidad a pesar de que el centro público Raval de San Agustín se encuentra todavía en obras, por lo que la concejalía de Educación ha realizado un dispositivo especial para redistribuir a los alumnos y que todo funcionará con normalidad.

La primera jornada ha servido también para recuperar progresivamente los horarios y rutinas escolares, especialmente en las etapas de Infantil y Primaria, donde el regreso a las aulas suele tener un componente especialmente significativo para los alumnos que se incorporan por primera vez al sistema educativo.

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Los institutos, mañana

En los institutos, que comenzarán oficialmente mañana a las clases, el inicio de curso se produce igualmente con la progresiva incorporación del alumnado de las diferentes etapas y enseñanzas. La organización de grupos, horarios y servicios queda así puesta en marcha desde los primeros días, con la previsión de que la actividad académica vaya adquiriendo su ritmo habitual durante las próximas semanas. Las obras del IES Joan Llopis Marí de Cullera no impediran que mañana se realice la vuelta a clase.