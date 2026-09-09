Problemas de masificación y falta de mantenimiento marcan el inicio de curso en Turís a la espera del nuevo colegio

El CEIP Joaquín Muñoz de Turís arranca el curso con los mismos problemas de masificación con los que despidió el anterior, a la espera de la construcción del nuevo colegio, que sigue si fecha; con desperfectos causados por la dana pendientes de reparar; falta de personal al haber vacantes sin cubrir, y a la espera de una nueva aula prefabricada para poder atender por separado a los niños de 3 y 4 años de la línea de castellano, que comienzan el curso juntos por falta de espacio. El centro acumula dos décadas con aulas prefabricadas, lo que provocó que el curso pasado la comunidad educativa estallara.

El alcalde de Turís, Paco Ricau, admite que el colegio se ha quedado pequeño para atender una matrícula próxima a los 620 alumnos -el centro se inauguró en el año 1947 y si bien se realizó una ampliación en los años noventa, la población de Turís era muy inferior a la actual- y anuncia que se está redactando ya el proyecto de urbanización del sector en el que está previsto construir el nuevo colegio, junto al instituto de Secundaria. “Estamos a la espera de que se acabe el proyecto para ponerlo todo en marcha”, comenta Ricau, que señala cuando accedió al gobierno la actual coalición “el ayuntamiento no había comprado los terrenos suficientes para poder construir el colegio”, señala.

Desperfectos en el piso de caucho del parque infantil. / Levante-EMV

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), por su parte, alerta de falta de mantenimiento – “ni una capa de pintura este verano”- y del mal estado de los patios para los alumnos de infantil. De hecho, la dirección se ha planteado precintar un parque infantil que no reúne las condiciones, ya que las losas de caucho se despegaron y no garantizan la seguridad. El centro ha pedido un parque nuevo a la conselleria, que condiciona la asignación a un estudio del terreno, señalan fuentes consultadas. El AMPA también lamenta que no se hayan reparado este verano los daños que provocó la dana, como había anunciado el ayuntamiento, y detallan que continúan hinchados algunos pavimentos, maderas astilladas… El alcalde señala que “es poca cosa”, pero admite que “hay que hacerlo”.

Un niño juega con las piezas del pavimento de caucho del parque infantil. / Levante-EMV

Otro problema del inicio del curso se deriva de la Ley de Libertad Educativa. El colegio de Turís tenía asignadas dos aulas de tres años y, en base a la votación del año anterior, una era para la línea en valenciano y otra para la de castellano. La matrícula evidenció un desequilibrio la quedarse más de veinte familias sin plaza en la línea de valenciano, lo que obligaba a ubicar a los alumnos en el aula de castellano, aunque al superar la ratio máxima, se optó por crear una segunda aula de valenciano. El curso arranca con dos aulas en valenciano de tres años casi a tope, con 23 o 24 alumnos en cada una, y una de castellano con solo cuatro. La petición, avalada incluso por la familias, explica el AMPA, para que estos niños no se queden solos, de convertir el aula en línea en valenciano para poder redistribuir mejor a los alumnos, no ha sido aceptada. “Inspección nos dice que estamos fuera de plazo”, comentan desde la asociación de padres y madres. La creación de un aula nueva genera un nuevo problema de espacio y el centro ha solicitado una nueva aula prefabricada que no sabe cuándo llegará. El colegio de Turís ya cuenta con cuatro clases de Primaria y tres de Infantil, más el comedor en barracones.

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El centro también se encuentra a la espera de que se cubran dos bajas de maestros y una tercera plaza con reducción de jornada.