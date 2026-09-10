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Los bomberos rescatan a una persona atrapada en un vehículo volcado en Montortal

Efectivos del Consorcio de Bomberos, durante los trabajos de excarcelación de la persona atrapada.

Efectivos del Consorcio de Bomberos, durante los trabajos de excarcelación de la persona atrapada. / Consorcio de Bomberos

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Óscar García

Alzira

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han rescatado esta mañana a una persona que había quedado atrapada en el interior de un vehículo tras un accidente que ha provocado el vuelco del mismo a la altura de la pedanía de Montortal (l'Alcúdia). No ha trascendido como se ha producido este percance de tráfico.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 12,30 horas y el consorcio ha movilizado a bomberos de los parques de Alzira y Silla, así como al sargento del parque de la capital de la Ribera Alta. Los bomberos han procedido a la excarcelación de la persona atrapada, que han transferido a los servicios sanitarios.

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