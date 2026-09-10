Los bomberos rescatan a una persona atrapada en un vehículo volcado en Montortal

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han rescatado esta mañana a una persona que había quedado atrapada en el interior de un vehículo tras un accidente que ha provocado el vuelco del mismo a la altura de la pedanía de Montortal (l'Alcúdia). No ha trascendido como se ha producido este percance de tráfico.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 12,30 horas y el consorcio ha movilizado a bomberos de los parques de Alzira y Silla, así como al sargento del parque de la capital de la Ribera Alta. Los bomberos han procedido a la excarcelación de la persona atrapada, que han transferido a los servicios sanitarios.