Cuarenta cocineros de los cinco continentes se disputan en Sueca el título de "mejor paella del mundo"

Sueca volverá a situar este domingo la paella en el centro de todas las miradas con la celebración de la 65.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana, una de las grandes citas gastronómicas de la Comunitat Valenciana y uno de los concursos de referencia mundial en torno al plato valenciano por excelencia. La final tendrá lugar el domingo 13 de septiembre en el Paseo de la Estación, dentro de la programación gastronómica de Firarròs. El certamen más antiguo de cuantos se celebran en España, “volverá a honrar a su pasado mientras mira hacia adelante con innovación”, ha señalado la concejal responsable del evento, Teresa Ribes.

La edición de este año reunirá a 40 cocineros, seleccionados a través de las diferentes fases clasificatorias celebradas durante los últimos meses. La nómina definitiva confirma la dimensión internacional alcanzada por un certamen que nació en Sueca en 1961 y que, seis décadas después, continúa atrayendo a profesionales de distintos continentes.

El reparto de participantes refleja claramente esa evolución. De los 40 finalistas, trece serán internacionales, procedentes de otros tantos países repartidos por los cinco continentes; otros doce llegarán desde diferentes puntos de España, mientras que habrá doce representantes de la Comunitat Valenciana y tres cocineros de Sueca. La organización mantiene así una combinación entre proyección internacional, presencia nacional y fuerte protagonismo del territorio que constituye una de las señas de identidad del concurso.

Entre los representantes internacionales figuran cocineros llegados de Argentina, Australia, Colombia, República Checa, Estados Unidos, Francia, Japón, Marruecos, México, Perú, Suiza, Turquía e Inglaterra. Una diversidad geográfica que vuelve a demostrar hasta qué punto la paella valenciana ha traspasado fronteras y se ha convertido en un reclamo gastronómico de alcance mundial.

La presencia valenciana también será especialmente relevante. Sueca contará con tres representantes locales: Bar del Trinquet, Restaurante Llopis y Restaurante Sequial 20. A ellos se sumarán otros nueve establecimientos de la Comunitat, procedentes de Castellón y Valencia, entre ellos Goya Gallery Restaurant, Casa Quitín, Ca Teresa, Ca Ladio, La Garrofera, Setaigües, La Llarga o Los Mejillones 3.

La competición volverá a estar marcada por el respeto a las reglas y a la receta oficial del certamen. Los participantes deberán demostrar su dominio de una elaboración que exige controlar cada detalle, desde el sofrito hasta el fuego y el punto final del arroz. La organización establece los ingredientes y las condiciones de elaboración para garantizar que todos los concursantes compitan en igualdad.

La prueba representa además mucho más que una competición culinaria. Para Sueca, el concurso constituye uno de sus principales escaparates turísticos y gastronómicos y una herramienta para proyectar internacionalmente la imagen de la localidad y de la cocina valenciana. El certamen nació en 1961, vinculado a la Fiesta del Arroz, y con el paso de los años fue ampliando su dimensión hasta convertirse en una competición internacional.

La edición de 2026 llega, por tanto, con el desafío de mantener viva una tradición de 65 años y continuar consolidando el nombre de Sueca como referencia mundial de la paella valenciana. Este domingo, los 40 finalistas se enfrentarán al fuego, al arroz y al cronómetro con un mismo objetivo: conquistar al jurado y llevarse el reconocimiento a la mejor paella valenciana de esta edición.

Los 40 finalistas

Internacionales

Amor al Plato — General Roca (Río Negro), Argentina

Simply Spanish — Melbourne (Victoria), Australia

Restaurante Rojo Madrid — Barranquilla (Atlántico), Colombia

Don Juan Tapería y Arrocería — Hradec Králové, República Checa

Martos's Rice — San Antonio (Texas), Estados Unidos

Paella del Sol El Candelo — Bidart, Francia

Casalina — Yokohama (Kanagawa), Japón

Amers — Tánger, Marruecos

Burguettos — Apizaco (Tlaxcala), México

La Picaella.pe — Lima, Perú

David Soriano Events — Zúrich, Suiza

Urla Bagevi Vineyard Restaurant — Urla (Izmir), Turquía

Paella in the Pod — Londres, Inglaterra

Nacionales —

Morralla Restaurante — Palma de Mallorca

Arrocería El Buen Yantar — Poblete (Ciudad Real)

Finca El Marchante — La Herradura, Almuñécar (Granada)

Restaurante Yama Baqueira — Arties (Lleida)

Cal Teixó — Sant Llorenç de Morunys (Lleida)

En Blanko Taberna — Pinto (Madrid)

Restaurante Cortijo San Antonio — Casarabonela (Málaga)

Arrocería y Brasas Titanium — Calasparra (Murcia)

Hotel Salamanca Montalvo — Salamanca

La Basílica — Candelaria (Santa Cruz de Tenerife)

Arrozante — Sevilla

Ruota Arroces — Bormujos (Sevilla)

Comunitat Valenciana

Vaivén Casa de Comidas — Alcossebre (Castellón)

Tasca del Puerto — Grao de Castellón

Restaurante Casa Quitín — Burjassot (Valencia)

Ca Teresa — El Saler (Valencia)

Restaurante Ca Ladio — Llombai (Valencia)

Bar Restaurante La Palmera — Paiporta (Valencia)

Restaurante Isabel Playa — Playa de Gandia (Valencia)

La Garrofera — Serra (Valencia)

Setaigües — Siete Aguas (Valencia)

La Llarga — València

Los Mejillones 3 — València

Goya Gallery Restaurant — València

Locales

Bar del Trinquet — Sueca

Restaurante Llopis — Sueca

Restaurante Sequial 20 — Sueca

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha remarcado la “apuesta firme del gobierno por continuar con este legado tan valioso que supone nuestro Concurs, cuidando y valorando su pasado, engrandeciendo su presente y asegurando su futuro”, y ha querido agradecera las personas, colectivos, empresas, instituciones y medios de comunicación que hacen posible una nueva edición. Por su parte, el director del Concurs, Tony Landete, ha remarcado la importancia de que “un certamen así no solo consiga cumplir 65 años de historia, sino que pueda seguir haciéndolo sin perder un ápice de calidad y profesionalidad”.

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En cuanto a la paella decorativa que todos los años se puede contemplar en la sala donde se entregan los premios, obra de Teresa Roig, este año se ha querido dedicar selección española de fútbol campeona del Mundial 2026.