Cullera vuelve a colarse en cinco millones de cupones de la ONCE con la imagen de la playa de Cap Blanc

La imagen de Cullera volverá a viajar por toda España de la mano de la ONCE. En esta ocasión será la playa de Cap Blanc la protagonista del cupón correspondiente al sorteo del próximo 17 de septiembre, una emisión de cinco millones de ejemplares que llevará la estampa del litoral cullerense a los puntos de venta de la organización en todo el país.

La elección de Cap Blanc supone un nuevo escaparate promocional para Cullera y pone el foco en uno de los principales argumentos que el municipio quiere asociar a su oferta turística: la accesibilidad del litoral y la posibilidad de disfrutar de la playa con independencia de las condiciones personales de cada visitante.

La ONCE ha seleccionado la playa cullerense -en la serie ‘Playas con bandera’, una iniciativa que pone el foco en algunos de los litorales más reconocidos con el distintivo Banderas Azules- dentro de su apuesta por visibilizar espacios turísticos accesibles, convirtiendo así una imagen de Cullera en protagonista de una tirada que tendrá difusión nacional. El sorteo se celebrará el jueves 17 de septiembre, apenas unos días después de la finalización de la temporada alta estival. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, junto al delegado de la ONCE en la Comunidad Valenciana, José Manuel Pichel, han presentado este jueves, frente al mar y en la propia playa del Cap Blanc, el cupón que llevará la imagen de este enclave del litoral cullerense.

Cap Blanc es una de las playas más conocidas del frente litoral cullerense. Se encuentra entre las playas de Los Olivos y Racó, tiene unos 630 metros de longitud y 65 metros de anchura y destaca especialmente por sus condiciones para la práctica de deportes náuticos, debido a las brisas de la mañana y al tradicional garbí de las tardes. La playa cuenta, además, con diferentes servicios y certificaciones de calidad y medioambientales, entre ellas Bandera Azul, ISO 9001, ISO 14001 y la S de Sostenibilidad.

Una apuesta por el turismo accesible

La elección de Cap Blanc cobra especial significado en un municipio que lleva décadas incorporando la accesibilidad como uno de los elementos de su oferta turística. De hecho, la playa de San Antonio fue la primera de España en ser accesible y este año ha cumplido cuatro décadas consecutivas con Bandera Azul. Cullera dispone actualmente de cuatro playas con puntos accesibles para personas con movilidad reducida: San Antonio, Escollera, Racó y Los Olivos, según la información turística municipal.

Durante este verano, además, el ayuntamiento ha reforzado los medios destinados al baño adaptado con la incorporación de 12 sillas anfibias, ocho grúas de transferencia y diez palés de pasarelas accesibles, destinados a facilitar tanto el acceso a la arena como la entrada al agua.

La elección de Cap Blanc por parte de la ONCE permite, de este modo, proyectar una imagen de Cullera vinculada no únicamente al sol y la playa, sino también a un modelo turístico basado en la eliminación de barreras.

Noticias relacionadas

La propia Generalitat incluye entre los servicios de Cap Blanc el acceso adaptado y las pasarelas, además de primeros auxilios, vigilancia, aseos, actividades náuticas y otros servicios. No es la primera vez que Cullera aparece en los cupones de la ONCE.