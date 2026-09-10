Alzira
Cultura adjudicará antes de acabar el año la rehabilitación de la torre de la Murta
La anhelada intervención sobre uno de los símbolos del antiguo monasterio se encuentra en el trámite previo a la licitación de las obras, estimadas en 1,6 millones
El anhelado proyecto de rehabilitación de la Torre dels Coloms de la Murta sigue cumpliendo etapas en su tramitación administrativa con la perspectiva de adjudicar las obras antes de acabar el año. Así lo han explicado la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, que este martes han presenciado en Algemesí la procesión de la Mare de Déu de la Salut, que cuenta con el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.
El proyecto de intervención sobre la torre ya obtuvo en julio la licencia de obras del Ayuntamiento de Alzira, como informó en su momento Levante-EMV, y se encuentra ahora en trámite de contratación, es decir, recabando los informes necesarios para poder licitar las obras. “Lo más importante es que pronto va ser una realidad”, comentó la secretaria autonómica de Cultura, mientras la directora general de Patrimonio mostraba su esperanza en que “antes de acabar el año podamos tener adjudicatario”.
La restauración de la Torre dels Coloms es una de las intervenciones más esperadas en el conjunto monumental de la Murta. De hecho, fue uno de los proyectos seleccionados en el año 2022 en los Presupuestos Participativos de la Generalitat Valenciana, con una asignación, en ese momento, de 1,2 millones de euros, aunque hacía tiempo que esta intervención estaba ya sobre la mesa. El nuevo proyecto contempla una inversión de 1,6 millones de euros, a la espera de posibles bajas en el proceso de licitación, y se ha concebido como un trabajo de conservación, reparación y musealización de la torre. La actuación prevé recuperar los niveles de los forjados originales en el interior de la fortaleza, que no coinciden con los actuales, producto de una modificación.
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