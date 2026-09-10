El derrumbe de una casa catalogada de Cullera destruye parte de una antigua fábrica de hielo

El derrumbe parcial de una antigua casa catalogada de Cullera ha dejado entre sus escombros una parte de la memoria industrial y familiar de la ciudad. La vivienda, situada en la calle València, sufrió un importante colapso el 17 de julio y con él desaparecieron o quedaron gravemente dañados elementos arquitectónicos, mobiliario y buena parte de la maquinaria que se conservaba en su interior procedente de una antigua fábrica de hielo.

La casa, que figura en el Catastro como una construcción de 1920 aunque la familia sostiene que su antigüedad es mayor, cuenta con nivel de protección 3 dentro del catálogo patrimonial municipal. El inmueble albergó la antigua fábrica de hielo de Casimiro Talens, una actividad industrial que tuvo especial relevancia en Cullera antes de la generalización de las neveras eléctricas.

Momibliraio y escombros generados por el derrumbe. / Levante-EMV

La familia asegura que durante décadas conservó en la vivienda la maquinaria original de aquella fábrica con vistas a una posible recuperación y musealización. El derrumbe ha destruido buena parte de ese material, además de una parte de la primera planta de la casa, considerada por los propietarios como la zona noble del inmueble. La vivienda conservaba asimismo elementos constructivos y decorativos antiguos, como pavimentos hidráulicos, vigas de mobila, pinturas y dibujos en paredes y techos y otros elementos que, según la familia, habían sido objeto de especial atención por parte del arqueólogo municipal. La casa tiene además una vertiente literaria. Según los propietarios, en su primera planta residió la escritora María Mulet, vinculada a la denominada generación del medio siglo.

Un conflicto que se remonta a 2018

La controversia entre la propiedad y el Ayuntamiento de Cullera se centra fundamentalmente en el solar situado junto a la vivienda. Según la documentación aportada por la familia, el ayuntamiento adquirió en 2021 la construcción colindante, que se encontraba en estado ruinoso, y posteriormente procedió a su demolición. Los propietarios sostienen que, tras el derribo, la pared medianera de su vivienda quedó expuesta y que el solar permaneció durante años sin el adecuado acondicionamiento.

La familia asegura que ya en 2018 presentó una primera instancia ante el ayuntamiento para advertir del estado del terreno y de la vegetación que había comenzado a crecer en él. Según su versión, en 2019 recibió respuesta municipal, pero no se habría realizado entonces una inspección de la vivienda ni del solar.

Con el paso del tiempo, aseguran, crecieron en el terreno árboles de gran porte, entre ellos higueras y ailantos, cuyas ramas llegaron a alcanzar las plantas superiores de la casa. En 2020 continuaron las gestiones telefónicas y posteriormente, en 2023, la familia volvió a presentar una nueva instancia.

Según su relato, la actuación municipal se limitó al corte de parte de las ramas, mientras que las raíces permanecieron en el terreno. En 2024 los propietarios volvieron a advertir por escrito del deterioro que, a su juicio, estaba provocando la vegetación y del estado de un pilar situado en el solar municipal y adosado a la medianera.

En aquella comunicación, aseguran que llegaron a advertir de la posibilidad de que se produjera un desprendimiento sobre los vestuarios del campo de fútbol de Cullera, utilizados por niños y adolescentes.

Intervenciones en el solar

El conflicto continuó en 2025. Según los propietarios, operarios municipales accedieron al solar con maquinaria para retirar raíces y vegetación que, aseguran, había llegado a afectar incluso a la cubierta de la vivienda. La familia sostiene además que durante aquellos trabajos se cortaron unas vigas de madera que sustentaban parte de la vivienda y que habían quedado descubiertas después de la demolición del edificio colindante. Los propietarios consideran especialmente relevante esta actuación porque, según afirman, se realizó sin un informe previo favorable de Patrimonio.

Tras nuevas reclamaciones a Urbanismo y al arqueólogo, alertando de que alguien había accedido a la vivienda a través de un butrón por el solar municipal se colocaron dos vallas móviles y una cinta de la Policía Local, explican los propietarios. La familia asegura que las vallas eran retiradas durante la noche y que el solar volvía a utilizarse para acceder al inmueble.

El 20 de mayo comunicaron al ayuntamiento que acudirían con un notario para levantar acta de la situación y que pondrían los hechos en conocimiento de la Dirección Territorial de Patrimonio. Según explican, entonces se les informó de que se estaba contratando una empresa para realizar trabajos de reparación.

Sin embargo, en junio se produjo otra actuación municipal. La familia afirma que operarios cerraron el solar y colocaron una solera de hormigón, pero que no repararon el agujero existente en la medianera ni les comunicaron previamente los trabajos.

El pilar que terminó cediendo

Dos semanas después de aquella intervención, el 17 de julio de 2026, parte de la casa se vino abajo. Para la familia, el hecho adquiere especial relevancia porque el colapso se produjo en la zona del pilar deteriorado, una circunstancia de la que ya habían advertido al ayuntamiento en 2024. Parte de la estructura se desplomó hacia la zona de los vestuarios del campo de fútbol. La casualidad quiso que aquel día los menores que participaban en la escuela de verano no se encontraran allí.

Una semana después, según la documentación aportada por los afectados, recibieron una orden de ejecución que les requería demoler y retirar los escombros en el plazo de un mes, bajo advertencia de una multa de hasta 6.000 euros. Los propietarios cuestionan el contenido del informe técnico utilizado para dictar esa orden. Sostienen que contiene afirmaciones que no se corresponden con la realidad, entre ellas que la vivienda llevaba años abandonada o que los técnicos no pudieron inspeccionarla porque la propietaria no estaba. También sostiene que un informe de la Policía Local contradice algunos extremos del informe técnico.

Recurso y peritajes

La propiedad ha presentado un recurso de reposición contra la actuación municipal y ha incorporado, según explica, las instancias registradas desde 2018, fotografías y un informe pericial sobre las causas del derrumbe.

Los propietarios aseguran que dos peritos han inspeccionado el inmueble y que sus conclusiones relacionan el colapso con las circunstancias denunciadas durante los últimos años y apuntan a una posible responsabilidad municipal. La familia también ha acudido al Síndic de Greuges.

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Los afectados advierten además de que, si consideran que no se depuran responsabilidades por la vía administrativa, podrían recurrir a los tribunales e incluso estudiar acciones por la vía penal.