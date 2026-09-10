Los errores en la licitación obligan al gobierno de Algemesí a paralizar el macro-contrato de parques y jardines

El gobierno local de Algemesí se ha visto obligado a desistir de la licitación del contrato de mantenimiento y limpieza de zonas verdes y arbolado viario tras detectarse irregularidades “no subsanables” en los pliegos administrativos y tras un recurso presentado por la patronal estatal del sector, según han denunciado PSPV-PSOE y Més Algemesí. Los dos partidos de la oposición han exigido “explicaciones inmediatas” y “responsabilidades políticas” al alcalde, José Javier Sanchis y han recordado que este servicio —externalizado en su redacción y con un valor de más de 5,2 millones de euros más IVA (más de seis millones de valor estimado)— deberá volver a tramitarse desde el principio.

La oposición recuerda que el pasado 1 de julio el ejecutivo local trató de aprobar este pliego por vía de urgencia convocando hasta dos plenos el mismo día tras no prosperar la propuesta en la primera sesión matinal, tal y como publicó Levante-EMV. Ante las peticiones de estudio de los grupos de la oposición, el primer edil los acusó públicamente de bloquear la gestión municipal. En relación con este episodio, el secretario general del PSPV-PSOE de Algemesí, Rafael Lluch, ha manifestado: "Nos acusó de bloquear Algemesí por negarnos a votar a ciegas y hoy los hechos son incontestables: el contrato que había que aprobar con tanta urgencia ha tenido que ser retirado. Nosotros cumplimos con nuestra obligación de fiscalizar. Quien tiene que explicar ahora su actuación es el alcalde".

Por su parte, el portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez, ha señalado que los informes técnicos confirman que “las prisas” derivaron en errores en las reglas de adjudicación y en el estudio de costes, y ha denunciado la actitud del alcalde: "Quiso dejarnos a nosotros como los 'malos' de los plenos, como si no nos importara el pueblo sino hacer 'política', pero ahora se ha demostrado que es a él a quien no le importa el pueblo, sino solo hacer vídeos y generar titulares a cualquier precio. Vamos a esperar sentados sus disculpas".

El portavoz socialista ha advertido de las consecuencias directas sobre el municipio, remarcando: "Nuestros parques no podían esperar entonces y pueden esperar todavía menos ahora. Mientras Sanchis convertía un contrato público en una batalla contra la oposición, su gobierno no fue capaz de garantizar que la licitación estuviera correctamente planteada. Lluch ha pedido que se adopten medidas provisionales urgentes para atender el estado de los parques mientras se vuelve a tramitar la licitación.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha admitido a este periódico, que el pliego administrativo contiene un error: “No se tuvo en cuenta la inclusión de una partida para cuantificar las vacaciones del personal”, lo que ha justificado el informe jurídico del propio ayuntamiento recomendando el desistimiento. En relación con el recurso interpuesto por una asociación estatal de empresas de jardinería y que valora el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dice que es un procedimiento “habitual” y que se ha optado por desistir el pliego administrativo porque el tribunal estatal acumula “un retraso de entre siete u ocho meses en sus resoluciones” y porque, de esa manera, “el recurso decae”. Sanchis indica que se corregirá el error y la contrata se volverá a llevar este mismo mes al pleno municipal.