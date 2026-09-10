Alzira busca niños y niñas para salvar las danzas de la fiesta de la Mare de Déu de Lluch

Apenas dos semanas antes de la festividad de la Mare de Déu del Lluch, patrona de Alzira, las danzas tradicionales infantiles vuelven a enfrentarse a la dificultad de completar sus cuadros de baile para los actos del próximo domingo 27 de septiembre. A través de una campaña de difusión dirigida a las familias, se ha lanzado un nuevo llamamiento por parte del Grup de Danses d’Alzira y los 'balladors' de la antigua agrupación La Catxutxa para captar a contrarreloj a niños y niñas que quieran sumarse a las comitivas folclóricas que acompañan a la imagen de la patrona . En esta ocasión, la convocatoria busca a menores de entre 6 y 7 años para el Ball de la Carxofa, un mínimo de tres niños a partir de 7 años para el Ball dels Negrets y al menos cinco niñas a partir de 7 años para el Ball dels Arquets.

Una de las figuras que realizan los niños del Ball dels Negrets, en una imaggen de archivo. / Levante-EMV

La situación reproduce el escenario vivido el año pasado por estas mismas fechas, cuando la falta de relevo generacional obligó al Grup de Danses d’Alzira a emitir un SOS público para salvar bailes tan representativos como Pals i Planxes y los propios Negrets. En aquella edición, la escasez de participantes llegó a ser tan crítica que un grupo de madres se ofreció a salir al recorrido para evitar que la tradición se perdiera, una medida extrema que finalmente se evitó gracias a la movilización canalizada a través de la Coordinadora d’Associacions de Famílies d’Alumnes d’Alzira (AFA) y de colegios como el CEIP Alborxí, logrando cubrir las plazas a tiempo.

Este jueves, primer día del nuevo curso, de nuevo volvieron a circular mensajes por los grupos de whatsapp de las Asociaciones de Familias de Alzira, con vistosos carteles pidiendo la colaboración de las familias para tres de los bailes de la conocida como Processó de la Seda, que parte desde el río, en la calle Major Santa Maria, y que discurre por la Vila hasta la Plaça del Carbó, frente a la casa consistorial, donde se realiza la Ofrena de la Seda. El año pasado se cumplieron cuarenta años de la instauración de la celebración matinal, que incluye la recreación de la ‘troballa’ de la imagen de la patrona, un acto que se celebra en el parque de las Murallas, el último domingo de septiembre y continúa con la Processoneta del Matí y la Ofrena de la Seda, con los diferentes bailes que acompañan el desfile, organizado por la Real Cofradía de la Virgen del Lluch, con la colaboración del Grup de Danses d'Alzira, los 'balladors' de La Catxutxa y el Ayuntamiento de Alzira. Tras esta primera llamada, “varias familias nos han dicho que acudirán este jueves al ensayo”, que se realiza desde esta semana cada tarde en la calle Escoles Pies. “Esperemos que se completen los grupos”, indican desde La Catxutxa.

Otro de los bailes que preceden a la imagen de la Virgen es el de Les Vetes. / Levante-EMV

Salvo imprevistos en la incorporación de nuevos danzantes, los bailes de la Carxofa, els Arquets y els Negrets formarán parte de la comitiva del 27 de septiembre, abriendo paso junto a los gigantes Jaume I y Na Violant, la Tarasca, los Nanos, los Teixidors y el Bolero y otros grupos de bailes, tanto en el tradicional encuentro matinal de la Processoneta del Matí como en los actos solemnes que culminan con la Processó General de regreso al Reial Santuari.