Investigan si los restos de una calzada junto a la ermita gótica de Carcaixent corresponden a la Vía Augusta romana

Una excavación arqueológica permitirá confirmar la cronología exacta, pero la hipótesis que se baraja sobre los restos de un camino histórico aparecidos durante las obras de reparación del drenaje en el entorno de la ermita de Ternils de Carcaixent apuntan a un hallazgo de relevancia. “Estamos estudiando si se trata de una ramificación de la Vía Augusta o de la propia Vía Augusta romana, se va a hacer un plan director para seguir con la fase de investigación arqueológica porque parece que lo que se ha encontrado es muy importante”, comenta la alcaldesa de Caraixent, Carolina Almiñana, que esta semana se ha reunido con la jefa del Servicio Territorial de Cultura y el inspector de arqueología con el objetivo impulsar una actuación coordinada de las administraciones para poder ampliar un proyecto que también abordará la protección de las valiosas pinturas del interior de la ermita.

No está constatado todo el trazado de la Vía Augusta a su paso por la Ribera, si bien el plan director para la recuperación de esta calzada romana elaborado en su día por la Generalitat lo dibuja por el interior del actual casco urbano de Carcaixent. Ternils se encuentra apartado del actual núcleo de población. La aparición de restos de cerámica romana en el entorno de la iglesia de Sant Roc o Ternils, una joya patrimonial al ser una de las pocas ermitas de reconquista que se conservan en la provincia de Valencia, y el tipo estructuras alimenta la hipótesis de que pueda tratarse de una calzada romana, aunque no son los únicos elementos. La toponimia de la zona con un área rural conocida como partida de la Calzada o el hecho de que por allí discurran tanto el Camino de Santiago como el del Cid pueden reforzar la teoría.

El cronista oficial de Carcaixent, Bernat Darás, señala el origen romano de Ternils y recuerda que el pedestal de esta época que hoy se puede contemplar en el Palau de la Marquesa “se utilizaba como base de la pila bautismal de la parroquia de Ternils y en 1928 fue trasladado al ayuntamiento” o que de hallazgos realizados en los campos del entorno se ha podido confeccionar “una colección de monedas romanas impresionante”. “Alrededor de Ternils de siempre se ha sabido que hay restos de varias épocas porque hubo un asentamiento. Cuando se construyeron las canalizaciones de la depuradora también aparecieron restos y se taparon. No está claro que la Vía Augusta pasara por Alzira ni por Carcaixent, hay que estudiar lo que ha aparecido y esos estudios son los que tienen que ofrecer la conclusiones. Yo no tengo elementos de juicio”, comenta Darás.

La alcaldesa de Carcaixent señala que, en base a la información que ofrecen los técnicos, en función de la dirección, podría tratarse de la Vía Augusta o de una ramificación. “Eso solo se sabrá cuando amplíen la excavación”, comenta Almiñana, que aboga por impulsar estudio arqueológico -más allá del seguimiento realizado hasta ahora- para poder datar la calzada “y poner en valor todo el patrimonio que hay en el entorno de la ermita de Sant Roc”. El ayuntamiento también ha abordado con la conselleria la protección de las pinturas.

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Como adelantó Levante-EMV en agosto, las obras de reparación del drenaje del nivel freático en el entorno de la ermita de Sant Roc sacaron a la luz restos arqueológicos de diferentes cronologías entre los que destaca, por un lado, un cementerio medieval con sus respectivas estelas funerarias mientras que, en el otro extremo de la ermita, en la zona noroccidental, una estructura que podría corresponder a una calzada o camino histórico de probable origen romano. El ayuntamiento optó por paralizar y proteger la zona a la espera de poder ampliar que el estudio, que requerirá de una excavación manual.