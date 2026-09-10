Las obras para evitar las goteras en el Palau d'Esports de Alzira arrancarán a final de mes
El ayuntamiento proyecta una sobrecubierta que también busca reducir las temperaturas en el interior
Los trabajos se prolongarán durante ocho meses
Los proyectos deportivos de Alzira empiezan a ver la luz. La pista de atletismo Manolo Nebot está siendo renovada y en breve se iniciarán las anheladas reformas tanto del Palau d’Esports como del Fontana Mogort. El concejal de Deportes, Vicent de la Concepción, ha anunciado en Alzira Ràdio que el próximo 28 de septiembre empezarán los trabajos para construir la sobrecubierta del Palau d’Esports. “Va a ser una tarea difícil porque habrá que compaginar el trabajo con los entrenamientos. Queremos que los deportistas sigan entrenando entre semana y no habrá problema para que se disputen los partidos en fin de semana”, comentó el edil. El periodo de ejecución es de ocho meses y “además de acabar con las goteras servirá para bajar la temperatura por el recubrimiento que tendrá el nuevo techo, además del antiguo”.
Cinco empresas optan a acabar el Fontana Mogort
Además, en los próximos meses estas obras coincidirán con la última fase del pabellón Fontana Mogort. Se han presentado cinco empresas y en breve se determinará cuál realiza las obras de acondicionamiento de los vestuarios. “Tener varios aspirantes ha supuesto más tiempo para analizar la documentación pero la parte positiva es que no dependeremos de una sola empresa como en la anterior subfase”, ha comentado De la Concepción.
Las pistas polideportivas semicubiertas de la ciudad deportiva Jorge Martínez “Aspar” también estarán a disposición de los deportistas en los próximos meses. “Ya está adjudicada la obra a una empresa de reconocido prestigio y el plazo de ejecución es de seis meses”. Por su parte, el nuevo Pérez Puig ha entrado en la redacción final del proyecto. “Hemos hecho modificaciones para conseguir que la pista tenga diferentes usos. Todo depende del ministerio para que se cumplan los plazos”, ha añadido el regidor.
Otros trabajos menores que se están realizando son la renovación del vallado del estadio Luis Suñer Picó y del campo Raúl Albentosa así como la pista de atletismo Manolo Nebot. En la piscina cubierta se ha sectorizado el agua caliente sanitaria “lo que permitirá minimizar las incidencias”, también se ha instalado una nueva caldera y se ha mejorado el baño turco. En la piscina descubierta “se está hablando con varias empresas para mejorar la piscina e incluso cubrirla para darle uso durante once meses al año”, concluyó.
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