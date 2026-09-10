Tres violinistas de Singapur, Australia y China se citan en la final de CullerArts

Tres jóvenes violinistas procedentes de Singapur, Australia y China se disputarán este sábado la victoria en la VIII edición del Concurso Internacional de Violín CullerArts. Madeline Goh, Sara Isabelle Ispas y Xiaozhuo Wang son las tres finalistas seleccionadas por el jurado después de unas semifinales marcadas por el elevado nivel artístico de los participantes.

La presencia de tres mujeres en la gran final constituye una de las imágenes más destacadas de esta edición, pero también pone de relieve la dimensión internacional y la exigencia artística que ha alcanzado el concurso impulsado en Cullera. Las tres intérpretes llegan a la última prueba con una sólida formación en centros musicales de referencia y con importantes premios y actuaciones internacionales a sus espaldas.

La final tendrá lugar este sábado en el Auditorio Municipal de Cullera, dentro de un concierto extraordinario en el que las tres violinistas estarán acompañadas por la Orquesta de València. Cada una deberá afrontar una de las grandes obras del repertorio concertístico para violín, en una prueba en la que, además de la dificultad técnica, el jurado valorará la musicalidad, la personalidad interpretativa y la capacidad de cada concursante para enfrentarse a una obra de gran formato junto a una formación sinfónica.

La primera de las finalistas es Madeline Goh, violinista de Singapur de 18 años. Actualmente estudia en la Universidad de Música y Teatro de Múnich con el profesor Kirill Troussov, después de haber completado parte de su formación en el Mozarteum de Salzburgo y con otros reconocidos pedagogos internacionales.

Madeline Goh, violinista de Singapur de 18 años. / Levante-EMV

Goh cuenta ya con una trayectoria destacada pese a su juventud. Entre sus reconocimientos figura el Premio Centenario Goh Soon Tioe, que obtuvo en 2022 como la persona más joven de la historia en conseguir este galardón. También ha actuado como solista con diferentes formaciones y ha participado en festivales, academias y clases magistrales de carácter internacional.

La violinista singapurense interpretará en la final el "Concierto para violín en Mi menor, op. 64", de Mendelssohn, una de las obras fundamentales del repertorio romántico y una pieza que exige al intérprete un elevado dominio técnico y una especial capacidad para combinar virtuosismo y expresividad.

Sara Isabelle Ispas, australiana de origen rumano de 23 años, durante su interpretación que le llevó a la final. / Levante-EMV

La segunda finalista es Sara Isabelle Ispas, australiana de origen rumano y de 23 años. Actualmente estudia con el prestigioso violinista Kolja Blacher en la Universidad de Música Hanns Eisler de Berlín. Comenzó sus estudios de violín a los diez años y posteriormente completó su formación en el Conservatorio de Música de Nantes y en la Academia Internacional de Música Menuhin de Suiza.

Ispas ha recibido clases magistrales de destacadas figuras del violín internacional y ha conseguido diferentes premios en concursos de prestigio. Entre ellos destaca el segundo premio y el Premio Especial de la Orquesta Sinfónica MAV de Budapest en el Concurso Carl Flesch de 2023. Desde su debut en el Victoria Hall de Ginebra, en 2022, desarrolla una actividad como solista y música de cámara en diferentes países europeos y participa en festivales internacionales.

Para la final de CullerArts ha escogido el "Concierto para violín en Re mayor, op. 35", de Tchaikovsky, otra de las grandes obras del repertorio violinístico, caracterizada tanto por su exigencia técnica como por su intensidad expresiva.

Completa el trío de finalistas Xiaozhuo Wang, violinista china de 19 años que comenzó sus estudios a los tres años y que a los doce se trasladó a Viena para continuar su formación musical.

Wang ha destacado desde muy joven en diferentes concursos internacionales. Entre sus principales éxitos figuran el primer premio del Concurso Internacional de Violín Grumiaux, el máximo galardón del Concurso Internacional Mozart de Zhuhai y el segundo premio del Concurso Internacional de Violín Cooper. Además, fue la ganadora más joven del II Concurso Internacional de Violín de Stuttgart.

Su trayectoria incluye actuaciones como solista junto a prestigiosas orquestas de Europa y Asia, así como participaciones en festivales internacionales celebrados en Alemania, Austria, Italia, Armenia y Reino Unido. En Cullera interpretará el "Concierto para violín número 1 en Fa sostenido menor, op. 14", de Wieniawski, una obra especialmente exigente que permitirá poner a prueba su virtuosismo y capacidad interpretativa.

17.500 euros en premios

La VIII edición de CullerArts mantiene una importante dotación económica. El concurso distribuye un total de 17.500 euros, con 6.000 euros para el primer premio, cantidad que se incrementa este año, 4.000 para el segundo y 3.000 para el tercero.

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A estos galardones se suma un Premio Especial del Público de 1.500 euros y cinco bolsas de estudio de 600 euros cada una destinadas a los cinco semifinalistas que no hayan conseguido acceder a la gran final.