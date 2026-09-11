Alerta en Alzira por el consumo precoz de vapeadores en niños de 8 años y la venta entre menores

Los vápers son un regalo de comunión en Alzira. Sorprende. A los responsables del área de Salud Pública del Ayuntamiento de Alzira les alerta. Pero aún les preocupa más que las familias “lo vean como algo normal”, denuncia la concejala de Salud Pública de Alzira, Lara Ferrer Camarena. Esta es una de las evidencias del adelantamiento en el consumo de drogas entre la población infantil y juvenil constatadas por la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) del Ayuntamiento de Alzira, que estos días ha iniciado los trabajos para la redacción del Plan Municipal de Adicciones 2026-2029. “El año pasado asumimos la UPCCA dentro del departamento de Salud Pública” y desde entonces se han estado desarrollando diferentes actividades: desde consultas ‘a la carta’ a sesiones de charlas y dinámicas para 1º y 3º de ESO en los institutos. Se han puesto en marcha los servicios PsicoSalut y Jovenestar, así como la campaña “Escoltem però no jutgem. T’ajudem” que abordan de forma integral las situaciones que afectan a los jóvenes.

Toda esta actividad ha permitido conocer mejor la realidad de la infancia y de la juventud de Alzira y constatar la implantación de las problemáticas emergentes entre la población juvenil, donde se dan conductas de riesgo como la adicción a los vapeadores, a las redes sociales y a la pornografía, entre otras. La colaboración estrecha con el Agente Tutor de la Policía Local les ha llevado a descubrir el “tráfico entre menores”. “Niños de diez u once años compran vápers fuera de la venta legal, que tienen por lo general más carga de nicotina, y se los venden a niños incluso de ocho años”, asegura la concejala.

Menores "camellos"

Jesús Pelluch, psicólogo de la UPCCA, detalla el funcionamiento de estas redes de acceso al váper al margen del comercio legal: “Los vapeadores y similares que consumen nuestros jóvenes no están dentro del mercado regulado. Entran a plataformas de Instagram o TikTok, compran en grandes cantidades, acuerdan un pedido de mil vapeadores entre cuatro o cinco. Esos se compran a diez euros, se venden después a doce y catorce, pero después está la reventa entre ellos. Es decir, la figura que tenemos habitualmente asociada en la jerga de las adicciones al 'camello', ¿no?, a esta persona que trafica con sustancias estupefacientes, es que ahora es un igual. Ahora es un joven de doce, trece, catorce o dieciséis años”.

"Entran a plataformas de Instagram o TikTok, compran en grandes cantidades, acuerdan un pedido de mil vapeadores entre cuatro o cinco menores. Esos se compran a diez euros, se venden después a doce y catorce, pero después está la reventa entre ellos" Jesús Pelluch — Psicólogo de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Alzira

Dentro del trabajo de la UPCCA, se han celebrado reuniones con familias afectadas y con los centros educativos, donde se ha detectado que “muchas familias quitan hierro a esta conducta de riesgo e incluso regalan los vápers como obsequio de comunión, porque no los ven como algo perjudicial”, comenta Lara Ferrer.

Ante esta rápida mutación de los consumos —que incluye ya nuevas vías como las bolsas de nicotina bajo el labio—, la concejala incide en la necesidad de blindar la colaboración comunitaria frente a la sobrecarga que acusan los institutos: “Es muy complicado y los institutos también tienen problemáticas que yo creo que les van saliendo un poco como champiñones. Muchas veces tienen pocos recursos para poder ayudar a estos jóvenes, porque entre ‘bullying’, conductas adictivas, problemas de salud mental, ansiedad ya desde muy jóvenes... O sea, es bastante complicado poder llegar a todo. Yo creo que desde el ayuntamiento ese soporte es necesario y vital para que eso se revierta, esa situación”.

Para estructurar la respuesta municipal, la UPCCA aborda en estas fechas la redacción del Plan Municipal de Prevención de Adicciones 2026-2029. La iniciativa toma como punto de partida los datos más recientes del Ministerio de Sanidad, cuyas alarmantes conclusiones sobre el alcohol —probado por el 74,3% de los jóvenes— y la proliferación de los vapeadores resultan plenamente extrapolables a la realidad local según los profesionales municipales. A pie de calle, los técnicos no sólo constatan edades de inicio muy inferiores a los 12 años que reflejan las medias oficiales, sino también la existencia de circuitos opacos de distribución entre iguales a través de plataformas digitales no reguladas. Para testar la realidad local, la UPCCA ha publicado dos cuestionarios de participación ciudadana que permanecerán abiertos hasta octubre (uno para la población general y otro específico para el tejido docente y profesional). El consistorio recalca que el objetivo es articular la hoja de ruta 2026-2029 a partir del criterio directo de la comunidad. Esta labor diagnóstica reforzará los recursos en marcha en las aulas y las calles de Alzira.