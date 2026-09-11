Alzira apuesta por la Muntanyeta como parque forestal urbano con nuevas rutas temáticas

El Ayuntamiento de Alzira ha concluido las obras y actuaciones de intervención que, con una una inversión de más de 35.000 euros, buscan consolidar la Muntanyeta del El Salvador como un parque forestal urbano. Estas acciones tienen como objetivo principal recuperar este emblemático espacio natural para el uso de la ciudadanía y la promoción turística y educativa.

Nuevos paneles informativos en el parque forestal urbano. / Levante-EMV

Entre las actuaciones ejecutadas destaca una intensa campaña de limpieza que ha permitido recoger y eliminar los residuos acumulados en toda la zona forestal. En el ámbito de la gestión forestal, se han eliminado los pinos secos, triturando las ramas de diámetro medio y pequeño, y dejando la madera ordenada en diferentes puntos del parque para que los vecinos y vecinas la puedan recoger libremente para el consumo propio a sus hogares, informa el ayuntamiento.

Combatir el vandalismo

Asimismo, en materia de seguridad, se ha aumentado la vigilancia y la presencia de la Policía Local y la Policía Nacional para minimizar y controlar los actos de vandalismo recurrentes que sufre la zona. A pesar de que se ha conseguido reducir el impacto de estos incidentes, el ayuntamiento afirma ser consciente de que el problema no se ha erradicado del todo, por lo cual se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para detectar y denunciar cualquier conducta incívica.

La intervención ha culminado la primera etapa para consolidar la Muntanyeta del El Salvador como un parque forestal urbano, con el diseño y la señalización de tres itinerarios dirigidos a diferentes perfiles de usuarios, desde familias y centros educativos hasta deportistas:

1. Senda interpretativa: Un recorrido circular diseñado para descubrir, a través de audios y códigos QR, la flora, las principales especies forestales y los hitos patrimoniales.

2. Senda de "trail running": Un circuito circular de 2,5 kilómetros, apto para todos los públicos y con diferentes niveles de exigencia. Cuenta con marcas de kilometraje instaladas a lo largo del recorrido para que los deportistas puedan medir y gestionar sus tiempos.

3. Circuito permanente de iniciación a la orientación: Una propuesta lúdica y participativa pensada para jóvenes, escolares y familias. A través de un recorrido de búsqueda de balizas o palos de control permanentes equipados con pinzas marcadoras de perforación, los participantes irán descubriendo una historia singular sobre la Muntanyeta y accediendo a información cultural, medioambiental y turística mediante códigos QR. Fuentes municipales destacan que no se trata de una carrera ni cuenta con medición de tiempo, sino de una actividad de orientación al aire libre donde el mapa específico, la hoja de control y la brújula se pueden solicitar al bar "La Muntanyeta", en el punto de información turística Tourist Info o escaneando lo QR del panel informativo situado frente al bar.

Apuesta por la sostenibilidad y la economía circular

Como remate de esta intervención global, todo el mobiliario de señalización, paneles informativos y bancos instalados se han fabricado integrante plásticos reciclados procedentes del contenedor amarillo y de la misma provincia de València, promoviendo así la economía circular y la reducción del impacto ambiental.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, destaca que “con todas estas actuaciones tenemos como objetivo incorporar la Muntanyeta al Anell Verd como parque urbano histórico, como en su momento hicimos con el Xúquer. Las sendas y las rutas ya formaban parte del uso habitual de los alzireños y las alzireñas, y ahora las hemos consolidado y puesto en valor para que podamos disfrutar todavía más y desarrollar actividades con centros educativos, clubes deportivos y diferentes sectores de la población”.

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Domínguez remarca que “la Muntanyeta del Salvador forma parte de nuestra tradición y de nuestra historia, y es un espacio muy vinculado a la memoria colectiva de Alzira, desde donde tradicionalmente hemos subido a contemplar la ciudad en nuestros pies, donde hemos ido en Pascua o dónde, en otros momentos de nuestra historia, hemos subido para protegernos”. Por eso, anima “toda la ciudadanía y las personas que nos visitan a disfrutar de este espacio natural de referencia, pero también a respetarlo, cuidarlo y protegerlo”.